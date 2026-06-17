Ind vs Afg 2nd ODI: शुभमन गिल का सुपर रिकॉर्ड, बने सबसे तेज तीन हजारी भारतीय, जानें गेदों के लिहाज से कौन है बॉस

Shubman Gill's big record: भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में मानो ऑथोरिटी साबित करने में जुटे हैं. धर्मशाला में भारत की 7 विकेट से जीत में नाबाद 84 रन बनाने वाले शुभमन गिल ने बुधवार को तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में तूफानी शतक (154 रन, 110 गेंद, 22 चौके, 2 छक्के) से दिखाया कि अब वह वनडे में आगे रहकर न केवल लीडरशिप करने को तैयार हैं, बल्कि जिम्मेदारी ओढ़ने के लिए भी. गिल के बल्ले से करियर का नौवां शतक निकला, तो इसी के साथ ही वह भारतीय वनडे इतिहास के सबसे तेज तीन हजारी बन गए. मतलब इस मामले में उन्होंने कोहली सहित तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया.

बन गए सबसे तेज तीन हजारी

अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान को तीन हजार रन पूरे करने के लिए सिर्फ 47 रन की दरकार थी. मैच से पहले उनके 2,953 रन थे. और पारी के 13वें ओवर में उन्होंने आंकड़ा हासिल किया, तो गिल भारत के लिए वनडे में सबसे तेज तीन हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.

भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले शीर्ष 5 बल्लेबाज

पारी नाम 62 शुभमन गिल 72 शिखर धवन/श्रेयस अय्यर 75 विराट कोहली 78 केएल राहुल 79 नवजोत सिद्धू

गेंदों के लिहाज से भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 3000 रन

पारी के लिहाज से तो गिल इस मामले में बॉस हैं, लेकिन जब बात गेंदों खेलकर सबसे तेज तीन हजार रन बनाने की आती है, इसके बॉस कपिल देव हैं.