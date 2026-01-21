Ind vs Nz 1st T20I: फिर फॉर्म से चूके कप्तान सूर्यकुमार, हासिल की बड़ी उपलब्धि, भारत के केवल चौथे बल्लेबाज

Suryakumar Yadav creates history: पिछले एक साल से फॉर्म तलाशने के लिए जूझ रहे भारतीय टी20-कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 (Ind vs Nz) में वापसी की कुछ झलक दिखाई, लेकिन दिन की समाप्ति पर हाथ फिर से खाली ही रही. यादव ने 22 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के से 32 रन बनाए. और जब लग रहा था कि आज उनका संघर्ष खत्म हो जाएगा, तभी सैंटनर ने उन्हें चलता कर दिया. बहरहाल, आउट होने से पहले सूर्यकुमार यादव ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. और वह भारतीय टी20 में इतिहास में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.

सूर्यकुमार यादव की बड़ी उपलब्धि

भारतीय कप्तान के पहले टी20 से पहले इस फॉर्मेट में सभी स्तर पर मिलाकर 8975 रन थे. और इसके लिए सूर्यकुमार यादव ने 346 पारियां लीं. और यहां से उन्होंने नौ हजारी बनने के लिए सिर्फ 25 ही रन की दरकार थी. और जैसे ही नागपुर में यादव ने 25वां रन बनाया, वह समग्र रूप से टी20 में नौ हजार रन बनाने वाले भारत के सिर्फ चौथे बल्लेबाज बन गए.

विराट कोहली हैं भारत के बॉस!

जब इस फॉर्मेट में समग्र रूप से सबसे ज्यादा रन बनाने की बात आती है, तो कोहली फिलहाल दुनिया में सातवें नंबर पर और भारत के बॉस यानी सबसे अव्वल बल्लेबाज हैं. वह टी-20 को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन जाने से पहले विराट ने खेले 414 मैचों में 41.92 के औसत से 13,543 रन बनाए.

रोहित और शिखर ने भी दिखाया है दम

विराट कोहली के बाद दूसरा और तीसरा नंबर क्रमश: रोहित और शिखर धवन का है. रोहित ने विराट के बाद 463 मैचों में इस फॉर्मेट में 30.85 के औसत से 12,248 रन बनाए. वहीं, तीसरे नंबर पर काबिज शिखर धवन ने 334 मैचों में 7997 रन बनाए हैं. और अब चौथे भारतीय सूर्यकुमार यादव बन गए हैं जिन्होंने समग्र रूप से टी20 फॉर्मेट में नौ हजार का आंकड़ा छू लिया है. पांचवें भारतीय सुरेश रैना हैं. इस लेफ्टी के खाते में 336 मैचोंे में 8654 रन जमा हैं.



