IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले के लिए ऐसा है अरुण जेटली स्टेडियम के पिच का मिजाज

IND vs WI 2nd Test Pitch Report: कोटला ऐतिहासिक रूप से अपनी धीमी टर्निंग पिचों के लिए जाना जाता है, जहां खेल के आगे बढ़ने के साथ-साथ स्पिनर धीरे-धीरे खेल में आते हैं.

IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले के लिए ऐसा है अरुण जेटली स्टेडियम के पिच का मिजाज
IND vs WI 2nd Test Pitch Report:
  • फिरोजशाह कोटला में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के लिए अच्छी बल्लेबाजी पिच तैयार की गई है
  • शुरुआती दो दिन पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और स्ट्रोक खेलने में मदद करेगी
  • खेल के तीसरे दिन से पिच धीमी टर्निंग होगी, जो स्पिनरों को सहायता प्रदान करेगी
IND vs WI  2nd Test Arun Jaitley Stadium Pitch Report: भारत और वेस्टइंडीज के बीच फिरोजशाह कोटला में खेले जाने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी पिच तैयार है. क्यूरेटर्स को उम्मीद है कि शुरुआती दो दिनों तक पिच से स्ट्रोक्स खेलने में मदद मिलेगी, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच से धीमी टर्निंग मिलेगी. कोटला की पारंपरिक काली मिट्टी वाली सतह शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद करने के लिए जानी जाती है, लेकिन धीरे-धीरे स्पिनरों के लिए अनुकूल होने लगती है. हालांकि, इस टेस्ट के लिए एक नई सेंटर पिच तैयार की गई है, और मैच के शुरुआती हिस्से में बल्लेबाजों का दबदबा रहने की उम्मीद है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "टेस्ट के लिए सेंटर पिच तैयार की गई है. यह उस पिच से अलग है जिस पर स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों में शतक बनाया था." अधिकारी के अनुसार, क्यूरेटर्स ने जानबूझकर शुरुआती दौर में समान उछाल और सही कैरी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

सूत्र ने आगे कहा, "अगर वेस्टइंडीज बेहतर बल्लेबाजी करता है, तो मैच तीन दिनों के अंदर खत्म नहीं होगा. पिचों से केवल तीसरे दिन से ही टर्न मिलेगा और वह भी धीमा." पिच की तैयारी की देखरेख स्थानीय क्यूरेटर अंकित दत्ता कर रहे हैं, जबकि बीसीसीआई के वरिष्ठ क्यूरेटर तपोश चटर्जी और आशीष भौमिक अंतिम रूप देने की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं.

कोटला ऐतिहासिक रूप से अपनी धीमी टर्निंग पिचों के लिए जाना जाता है, जहां खेल के आगे बढ़ने के साथ-साथ स्पिनर धीरे-धीरे खेल में आते हैं, लेकिन इस टेस्ट के लिए, संकेत मिल रहे हैं कि बल्लेबाज कम से कम तीसरे दिन के दोपहर के सत्र तक उम्मीद के मुताबिक सहजता का आनंद ले सकते हैं. अहमदाबाद में पहला टेस्ट पारी और 140 रनों से जीतकर भारत दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है.

