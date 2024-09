Imran Tahir: ये करिश्मा तो इमरान ताहिर ही कर सकते हैं, 45 साल की उम्र में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

Imran Tahir Created History: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अनुभवी पूर्व स्पिनर इमरान ताहिर ने इतिहास रच दिया है. वह कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर 100 विकेट चटकाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. सीपीएल में उन्होंने 2018 से अबतक कुल 72 मुकाबलों में शिरकत की है. इस बीच उन्हें 71 पारियों में 17.42 की औसत से 101 सफलता हाथ लगी है. यहां उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 22 रन खर्च कर 4 विकेट है.

यही नहीं इमरान ताहिर कैरेबियन प्रीमियर लीग में 100 विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. लीग में सर्वाधिक विकेट प्राप्त करने की खास उपलब्धि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो के नाम दर्ज है. ब्रावो ने यहां 2013 से अबतक 106 मुकाबलों में शिरकत की है. इस बीच उनके हाथ 97 पारियों में 129 सफलता हाथ लगी है.

