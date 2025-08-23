विज्ञापन
अफ्रीकी दिग्गज ने किया कमाल, 46 साल की उम्र में टी20 का किया बेस्ट प्रदर्शन

Imran Tahir, Guyana Amazon Warriors vs Antigua and Barbuda Falcons: इमरान ताहिर ने 46 साल की उम्र में कमाल कर दिया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने अपने टी20 करियर का बेस्ट प्रदर्शन दिया है.

  • इमरान ताहिर ने 46 वर्ष की उम्र में कैरेबियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन किया.
  • गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स को 83 रनों से हराया.
  • इमरान ताहिर ने चार ओवर में 25 रन देकर पांच विकेट लिए और मैच का हीरो बने.
Imran Tahir, Guyana Amazon Warriors vs Antigua and Barbuda Falcons: दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज इमरान ताहिर ने 46 साल की उम्र में कमाल कर दिया है. मौजूदा समय में वह कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिकरत कर रहे हैं. टूर्नामेंट का नौवां मुकाबला गुयाना अमेजन वॉरियर्स एवं एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच खेला गया. जहां गुयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम 83 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो इमरान ताहिर रहे. जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपने टी20 करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की. मैच के दौरान उन्होंने कुल चार ओवरों का स्पेल डाला. इस दौरान वह 5.25 की इकोनॉमी से 25 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. ताहिर के शिकार विपक्षी टीम के कप्तान इमाद वसीम के अलावा शाकिब अल हसन, शमर स्प्रिंगर, उसामा मीर और ओबेड मैककॉय बने.

गुयाना अमेजन वॉरियर्स को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो नार्थ साउंड में टॉस पहले बल्लेबाजी करते हुए गुयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम के बल्लेबाज शाई होप सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 54 गेंद में 151.85 की स्ट्राइक रेट से 82 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शिमरोन हेटमायर ने 26 गेंद में 250.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 65 और रोमारियो शेफर्ड ने महज आठ गेंदों में नाबाद 25 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम 15.2 ओवरों में 128 रन पर ढेर हो गई. करीमा गोरे ने 14 गेंद में 31 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा बेवॉन जैकब्स ने 26 गेंदों में 25 रन बनाया. इनके अलावा एंटीगुआ के अन्य बल्लेबाज गुयाना के गेंदबाजों के सामने हमेशा जूझते हुए ही नजर आए.

इमरान ताहिर का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें इमरान ताहिर के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वो अपने देश के लिए 38 मैच खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनको 38 पारियों में 15.04 की औसत से 63 सफलता प्राप्त हुई. यहां उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 23 रन खर्च कर पांच विकेट है.

