'वालिद, चचा या भाई के साथ नमाज पढ़ते हैं', पाकिस्तान की हार से चिढ़ा पाकिस्तानी दिग्गज यह क्या बोल गया? VIDEO

Ijaz Ahmed Derogatory Remarks: भारत के खिलाफ मिली नजदीकी हार के बाद से पाकिस्तान की लगातार आलोचना हो रही है. ग्रीन टीम के पूर्व क्रिकेटर ही बाबर एंड कंपनी की जमकर खिंचाई कर रहे हैं. इसी कड़ी में अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर एजाज अहमद का भी बयान सामने आया है. हालांकि, उन्होंने जिस तरह से खिलाड़ियों को ट्रोल किया है. वह बेहद ही अटपटा है.

55 वर्षीय पाक पूर्व क्रिकेटर ने एआरवाई के साथ हुई चर्चा के दौरान कहा, 'आप पाकिस्तान की टीम पर गौर करें तो मौजूदा समय में 80 प्रतिशत क्रिकेट रिमोट एरिया या खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चला गया है. अगर टीम का चयन होता है तो यहां करीब 6 से 8 खिलाड़ी पठान ही होते हैं.'

Pashtuns are the epitome of resilience and honor. @iNaseemShah, a Pashtun player, showed great determination and helped restore some of Pakistan team's dignity in the #INDvPAK match. it's absolutely infuriating and utterly disgraceful to hear such a despicable comment about… pic.twitter.com/vCtIlibSfV