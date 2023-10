Pakistan vs Afghanistan: चेन्नई की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: Ind vs nz: "हमें वापसी के लिए इन्हें श्रेय देना होगा", जीत के बाद दिल से बोले कप्तान रोहित

यह भी पढ़ें: मोहम्मद शमी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में ऐसा कमाल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने fastest batter to score 2000 runs in ODI cricket

पाकिस्तान vs अफगानिस्तान (Pakistan vs Afghanistan head-to-head records)

वनडे में दोनों टीमों के बीच कुल 7 मैच हुए हैं जिसमें सभी 7 मैच पाकिस्तान की टीम जीतने में सफल रही है.

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान vs अफगानिस्तान (Pakistan vs Afghanistan HEAD TO HEAD IN ODI WORLD CUP

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान (AFG vs PAK) के बीच एक मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान को जीत मिली है. साल 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया था.

पाकिस्तान vs अफगानिस्तान - वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों का परिणाम

PAK VS AFG- FULL LIST OF RESULTS IN ODI WORLD CUPS

2019- पाकिस्तान 3 विकेट से जीता

पाकिस्तान संभावित XI (Pakistan Probable XI)

अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सौद शकील, मोहम्मद नवाज, शादाब खान/उसामा मीर, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ.

अफगानिस्तान संभावित XI (Afghanistan Probable XI)

रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी, अजमतुल्लाह ओमरजई, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, राशिद खान, मूजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी.

पिच रिपोर्ट (Pakistan vs Afghanistan pitch report MA Chidambaram Stadium, Chennai)

चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच संतुलित पिच मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को फायदा मिलता है. मैच के आगे जाने के बाद स्पिनर्स भी अपना जलवा दिखा सकते हैं. इस पिच पर बाद में बल्लेबाजों को रन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

पाकिस्तान Vs अफगानिस्तान मौसम Update (Pakistan vs Afghanistan weather Update)

चेन्नई में आज यानी सोमवार को 10% बारिश की संभावनाएं जताई गई है. आज गर्मी के साथ-साथ उमस भी होगा. हालांकि ज्यादा बारिश नहीं होगी और मैच पूरा होगा. तापमान अधिकतम 33 डिग्री तो वहीं न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा.