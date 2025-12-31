साल के आखिरी दिन ICC की रैंकिंग में बदलाव, जो रूट की बादशाहत बरकरार, टॉप-10 में सिर्फ दो भारतीय

ICC Rankings Updates: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की. साल 2025 के आखिरी दिन हुए अपडेट में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को फायदा हुआ है. वह तीन स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. जबकि टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने पाकिस्तान के नोमान अली के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ संयुक्त दूसरी रैंक हासिल की. स्कॉट बोलैंड गेंदबाजों के बीच दो स्थान की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर पहुंच गए. वहीं टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में जो रूट की बादशाहत बरकरार है. जो रूट पहले स्थान पर मौजूद हैं.

आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में टॉप-10 में सिर्फ दो भारतीय- यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल हैं. गिल को एक स्थान का फायदा हुआ है. इंग्लैंड के जो रूट पहले स्थान पर बने हुए हैं. दूसरे स्थान पर हैरी ब्रूक हैं. तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड हैं. दोनों को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पांचवें स्थान पर हैं, उन्हें दो स्थान का नुकसान हुआ है.

श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस छठे, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा सातवें, और भारत के यशस्वी जायसवाल आठवें स्थान पर हैं. पाकिस्तान के सऊद शकील नौवें और भारत के शुभमन गिल दसवें स्थान पर हैं. शकील और गिल दोनों को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है.

आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर कायम हैं. दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं. स्टार्क को एक स्थान का फायदा हुआ है. तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के नोमान अली हैं. नोमान को दो स्थान का फायदा हुआ है.

चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस हैं. कमिंस को 2 स्थान का नुकसान हुआ है. कमिंस एशेज सीरीज में सिर्फ एक टेस्ट खेल सके हैं. पांचवें स्थान पर न्यूजीलैंड के मैट हेनरी, छठे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन, सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड हैं. बोलैंड को 2 स्थान का फायदा हुआ है.

आठवें स्थान पर कगिसो रबाडा और नौवें स्थान पर जोश हेजलवुड हैं. दोनों को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. हेजलवुड एशेज सीरीज से बाहर चल रहे हैं. दसवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन हैं.

यह भी पढ़ें: दीप्ति शर्मा के नाम रहा साल 2025, इस रिकॉर्ड के साथ नए साल में एंट्री ले रहीं वर्ल्ड चैंपियन ऑलराउंडर

यह भी पढ़ें: IND vs SL: भारत ने किया श्रीलंका के खिलाफ 5-0 से किया क्लीन स्वीप, T20I में तीसरी बार किया ये कारनामा