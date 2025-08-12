ICC Ranking: विंडीज ने दिया पाकिस्तान को जोर का झटका, ताजा वनडे रैकिंग में फिसले पाकिस्तानी

विंडीज के हाथों दूसरे वनडे में हार के बाद पाकिस्तान आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग (ICC Odi Ranking) में पांचवी पायदान पर फिसल गया है, जबकि अब चौथे नंबर पर श्रीलंका ने कब्जा जमा लिया है. पाकिस्तान के अब 34 मैचों से 102 रेटिंग से 3465 प्वाइंट्स हैं, जबकि श्रीलंका 103 रेटिंग से 4009 प्वाइंट्स के साथ पाकिस्तान से कुछ आगे हो गया है.

...तो और खराब होंगे हालात

रैंकिंग में यह बदलाव पाकिस्तान के हालिया अस्थायी प्रदर्शन के बारे में बयां करने के लिए काफी है, तो वहीं भारत और न्यूजीलैंड ने क्रमश: पहले और दूसरे नंबर को बरकरार रखा है. पाकिस्तान और विंडीज के बीच तीसरे और आखिरी वनडे में मुकाबला मंगलवार को होगा. और अगर विंडीज यह मैच जीत जाता है, तो रैंकिंग में पाकिस्तान के लिए हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे.

वहीं, रैंकिंग में कुछ और भी अतिरिक्त बदलाव हुए हैं. श्रीलंका के हाथों सीरीज गंवाकर बांग्लादेश नंबर दस पर चला गया है, तो विंडीज की टीम 78 रेटिंग के साथ नौवें नंबर पर आ गई है. इसके अलावा बड़े देश दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड दस में से नीचे की पांच टीमों में हैं. दक्षिण अफ्रीका छठे नंबर पर है, तो इंग्लैंड वनडे में खराब प्रदर्शन के बाद आठवें नंबर पर फिसल गया है. साल 2023 में विश्व कप जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया 109 रेटिंग से तीसरे नंबर पर है.