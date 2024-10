ICC ने लगाया बैन, अब इतने समय तक मैदान से दूर रहेगा ये श्रीलंकाई खिलाड़ी

ICC Banned Sri Lanka Player Praveen Jayawickrama: ICC ने श्रीलंका के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा को एक साल के लिए सभी तरह के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें से छह महीने निलंबित है क्योंकि उन्होंने ICC भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की है, मूल निकाय ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा. आरोप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और लंका प्रीमियर लीग से संबंधित हैं.

जयविक्रमा ने संहिता के तहत निम्नलिखित प्रावधान का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की: अनुच्छेद 2.4.7 - ACU द्वारा की जा सकने वाली किसी भी जांच में बाधा डालना या देरी करना, जिसमें किसी भी दस्तावेज या अन्य जानकारी को छिपाना, छेड़छाड़ करना या नष्ट करना शामिल है जो उस जांच के लिए प्रासंगिक हो सकती है और/या जो सबूत हो सकती है या भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण के सबूत की खोज का कारण बन सकती है. जयविक्रमा ने एक साल की अयोग्यता की अवधि की मंजूरी स्वीकार कर ली है, जिसमें से अंतिम छह महीने निलंबित हैं.

A Sri Lanka bowler has been banned for a year under the ICC Anti-Corruption Code.https://t.co/QpWA1r3hCN