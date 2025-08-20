आखिरी क्यों रैंकिंग से गायब हुआ विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम? ICC की तरफ से आया जवाब

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम अचानक से बुधवार को वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग से गायब हो गया. रोहित और विराट टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे में वह अभी खेलना जारी रखेंगे. बीते सप्ताह वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपडेट के बाद रोहित दूसरे और विराट चौथे स्थान पर थे. लेकिन बुधवार को अचानक से दोनों का टॉप-100 की लिस्ट में भी नहीं दिखा रहा था. हालांकि, कुछ देर बाद उनका नाम वापस रैंकिंग में आ गया. वहीं अब इस मामले पर आईसीसी ने बताया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.

टेक्निकल ग्लिच के चलते नाम हुए गायब

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत के लिए आखिरी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. रोहित ने फाइनल में शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, जबकि कोहली पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे. ऐसे में दोनों का नाम रैंकिंग से गायब होना, काफी हैरान करने वाला रहा. वहीं अब आईसीसी ने माना है कि यह टेक्निकल ग्लिच के चलते हुए. विजडन ने ICC से इस मामले में संपर्क किया और आईसीसी ने बताया कि "इस सप्ताह की रैंकिंग में कई मुद्दों की जांच की जा रही है."

इस ग्लिच के चलते कई ऐसे खिलाड़ी, जो वनडे से संन्यास ले चुके हैं, उनका नाम भी रैंकिंग में दिखाने लगा था. स्टीव टिकोलो, एलेक्स ओबांडा, थॉमस ओडोयो, अंशी रथ, फाफ डु प्लेसिस, बाबर हयात, जेसन रॉय और तन्मय मिश्रा इसके कुछ उदाहरण थे. कुछ ही समय बाद, तकनीकी मुद्दों को सुलझा लिया गया और रैंकिंग फिर से ठीक दिखाने लगी.

कुलदीप रैंकिंग में तीसरे स्थान पर

भारत के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव बुधवार को जारी गेंदबाजों की नवीनतम आईसीसी एकदिवसीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक गए जबकि दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया. महाराज ने केर्न्स में तीन मैच की श्रृंखला के पहले एकदिवसीय मैच में अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया पर 98 रन से जीत दिलाने के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया.

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए बाएं हाथ के 35 वर्षीय स्पिनर महाराज ने 33 रन देकर पांच विकेट चटकाए. उन्होंने कुलदीप और श्रीलंका के महेश तीक्षणा को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया. महाराज इससे पहले नवंबर और दिसंबर 2023 में कुछ समय के लिए शीर्ष पर थे. कुलदीप के अलावा रविंद्र जडेजा एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं जो गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हैं. भारतीय टीम ने चैंपियन्स ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद से कोई वनडे मैच नहीं खेला है.

गिल नंबर-1 बल्लेबाज

पुरुषों की बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल 784 अंक के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं. श्रेयस अय्यर छठे स्थान के साथ शीर्ष 10 में शामिल अन्य भारतीय बल्लेबाज हैं. पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में नाबाद 120 रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप दो पायदान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर हैं जबकि एडेन मार्करम (चार पायदान ऊपर चढ़कर 21वें स्थान पर), तेम्बा बावुमा (पांच पायदान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर) और मिचेल मार्श (छह पायदान ऊपर 48वें स्थान पर) को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है.

