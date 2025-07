भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट की सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले बल्लेबाज, 10वें नंबर की जोड़ी ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड

Highest partnerships for England vs India in Tests: क्रिकेट इतिहास में भारत-इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच पहला टेस्ट मैच साल 1932 में खेला गया था. इसके बाद से दोनों देश कुल 137 टेस्ट खेल चुके हैं. क्रिकेट इतिहास में बहुत ही कम मौकों पर 10वें नंबर की जोड़ी के बीच 150+ रन की साझेदारी देखने को मिली है, लेकिन क्या आप उस मुकाबले के बारे में जानते हैं, जिसमें जो रूट ने जेम्स एंडरसन के साथ 10वें विकेट के लिए 198 रन जड़ दिए थे (Highest partnership for the tenth wicket in Tests). यह मैच साल 2014 में 9-13 जुलाई के बीच खेला गया था. मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में स्कोरबोर्ड पर 457 रन लगा दिए. टीम इंडिया की ओर से मुरली विजय ने 146 रन जड़े, जबकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 82 रन की पारी खेली। इनके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने 58 रन बनाए. (Highest partnerships by runs)

जो रूट औऱ जेम्स एंडरसन ने दुनिया को चौंका दिया था

इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 496 रन जड़कर बढ़त हासिल कर ली. इंग्लैंड की टीम 298 के स्कोर तक अपने नौ विकेट गंवा चुकी थी। यहां से लगा कि भारत, इंग्लैंड को जल्द समेटकर मैच अपनी पकड़ में ला सकता है, लेकिन जो रूट (154 नाबाद) ने जेम्स एंडरसन के साथ मिलकर 'माही एंड कंपनी' के मंसूबों पर पानी फेर दिया. दोनों खिलाड़ियों के बीच 323 गेंदों में 198 रन की पार्टनरशिप हुई. इस साझेदारी के दौरान जेम्स एंडरसन ने 130 गेंदों में 81, जबकि जो रूट ने 193 गेंदों में 104 रन जुटाए. जो रूट-जेम्स एंडरसन की इस पार्टनरशिप ने मैच को ड्रॉ की ओर धकेल दिया था. दोनों के बीच हुई 10वें विकेट के लिए 198 रन की साझेदारी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 10वें विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है.

टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 391/9 के स्कोर पर घोषित की, जिसमें स्टुअर्ट बिन्नी (78), भुवनेश्वर कुमार (63) और चेतेश्वर पुजारा (55) ने अर्धशतक जड़े। मैच आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी

भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की बात की जाए, तो केविन पीटरसन और इयान बेल की जोड़ी नंबर-1 पर है. इन्होंने अगस्त 2011 में द ओवल में तीसरे विकेट के लिए 350 रन जोड़े थे. इंग्लैंड ने यह मैच पारी और आठ रन से अपने नाम किया था. इस मामले में दूसरे नंबर पर भारत के यशपाल शर्मा और गुंडप्पा विश्वनाथ हैं जिन्होंने 1982 में तीसरे विकेट के लिए 316 रन की साझेदारी की थी. वहीं, तीसरे नंबर पर गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 314 रन की साझेदारी की थी. दोनों ने साल 2008 में मोहाली टेस्ट मैच में दूसरे विकेट के लिए 314 रन आपस में जोड़े थे.