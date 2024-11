"मैं भी अब...", जेम्स एंडरसन को देख इस क्रिकेटर में भी जगी भूख, 50 की उम्र में जताई आईपीएल में खेलने की इच्छा

Herschelle Gibbs reaction viral on James Anderson : आईपीएल ऑक्शन के लिए जेम्स एंडरसन ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. बता दें कि इस आईपीएल ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराने वाले एंडरसन सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं. एंडरसन को ऑक्शन में शामिल होने के बाद साउथ अफ्रीका के 50 साल के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने रिएक्ट किया. गिब्स ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट शेयर किया और एंडरसन के आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने पर जो बातें की है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जेम्स एंडरसन को लेकर हर्शल गिब्स ने एक्स पर पोस्ट लिखा, “मैं देख रहा हूं कि जिमी को IPL मेगा ऑक्शन में हैं... क्या मुझे उनके साथ शामिल होना चाहिए."

I see @jimmy9 is up for grabs in the @ipl mega auction… should I join him 😂