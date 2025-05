विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे तगड़ा बल्लेबाज, साउथ अफ्रीकी पूर्व दिग्गज हर्शल गिब्स ने बताया

Herschelle Gibbs on Virat Kohli vs Rohit Sharma: विराट कोहली और रोहित शर्मा (Virat Kohli vs Rohit Sharma) ने एक ही समय में टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. दोनों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. दोनों के रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं. दोनों की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. कई दिग्गज कोहली को रोहित से बेहतर मानते हैं तो वहीं, कोई रोहित को विराट से बेहतर मानते हैं. वहीं, अब इस बहस में पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज खिलाड़ी हर्शल गिब्स कूद गए हैं. हर्शल गिब्स ने दोनों में से बेहतर बल्लेबाज का चुनाव किया है.

साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने माना है कि "रोहित शर्मा पिछले कुछ हफ्तों में खेल के सबसे लंबे प्रारूप से अपने करियर को अलविदा कहने वाले विराट कोहली की तुलना में ‘तकनीकी रूप से अधिक सही' बल्लेबाज हैं." अपने एक्स अकाउंट पर फैन्स से बातचीत करते हुए गिब्स ने कहा कि "शर्मा, कोहली की तुलना में ‘तकनीकी रूप से अधिक सही' बल्लेबाज हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसकी वजह भी बताई.

दरअसल, फैन के द्वारा पूछे गए सवाल- 'दोनों में से तकनीकी रूप से अधिक कुशल बल्लेबाज कौन है', इस पर रिएक्ट करते हुए पूर्व साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने जवाब दिया और कहा, "रोहित हमेशा विराट की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक सही थे. लेकिन विराट की हावी होने की इच्छा, विशेष रूप से सफेद गेंद के प्रारूप में, दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करता है." रोहित को लेकर गिब्स ने लिखा, "क्या आपने कभी रोहित को चौथे या पांचवें स्टंप पर गेंद को डिफेंड करते देखा है? विराट कितनी बार ऐसा करते हुए आउट हुए हैं? रोहित निश्चित रूप से तकनीकी रूप से विराट से बेहतर हैं."

Rohit was always more technically correct than virat but virats desire to dominate especially in white ball format is a major difference between the 2 batters