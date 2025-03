SA vs ENG: हेनरिक क्लासेन का वनडे में तहलका, ऐसा रिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट चौंका

Heinrich Klaasen record in ODIs: चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) के 11वें मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड (SA vs ENG) को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली . कराची में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और 179 रन बनाए जिसके बाद तीन विकेट खोकर साउथ अफ्रीका ने लक्ष्य को हासिल कर दिया. इस मैच में रासी वान डेर डुसेन ने 87 गेंद पर 72 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन ने 56 गेंद पर 64 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. क्लासेन 64 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं रासी वान डेर डुसेन 72 रन बनाकर नाबाद रहे. बता दें कि क्लासेन (Heinrich Klaasen) ने अपनी 64 रन की तूफानी पारी के दौरान 11 चौके लगाए जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए. क्लासेन के अलावा रासी वान डेर डुसेन ने 6 चौके और तीन छक्के लगाने में सफल रहे.

वहीं, क्लासेन ने अपनी तूफानी अर्धशतीय पारी के दौरान एक खास कमाल अपने नाम कर लिया. क्लासेन वनडे इतिहास में साउथ अफ्रीका की ओर से लगातार पांच बार 50+ स्कोर बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, उनसे पहले ऐसा कारनामा वनडे में साउथ अफ्रीका के लिए जोंटी रोड्स और क्विंटन डी कॉक ने किया था.

Photo Credit: X/@LawrenceBailey0

हेनरिक क्लासेन की आखिरी पांच वनडे पारियां (Heinrich Klaasen's last five ODI innings)

86 (97) VS पाकिस्तान, बोलैंड पार्क, 2024

97 (74) VS पाकिस्तान, न्यूलैंड्स, 2024

81 (43) VS पाकिस्तान, वांडरर्स, 2024

87 (56) VS पाकिस्तान, कराची, 2025

64 (56) VS इंग्लैंड, कराती (2025)

दूसरी ओर मैच में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज Lungi Ngidi ने अपने वनडे करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं. लुंगी एनगिडी साउथ अफ्रीका की ओर से वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं. लुंगी एनगिडी ने 66 मैच में यह कारनामा कर दिखाया है.

Photo Credit: AFP

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज (Fastest to 100 ODI wickets for South Africa)

58 मैच: इमरान ताहिर

60 मैच: मोर्ने मोर्कल

64 मैच: एलन डोनाल्ड

64 मैच: कगिसो रबाडा

66 मैच: लुंगी एनगिडी