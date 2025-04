महिला वनडे में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज की बैटर ने रचा इतिहास, 52 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Hayley Matthews record: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हेली मैथ्यूज (Hayley Matthews) ने स्कॉटलैंड के खिलाफ लाहौर में खेले गए आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2025 के मुकाबले में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसकी चर्चा हो रही है. भले ही स्कॉटलैंड की टीम यह मैच जीतने में सफल रही लेकिन हेली मैथ्यूज ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से फैन्स का दिल जीतने में सफलता हासिल की. इस मैच में हेली मैथ्यूज के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जिसे वो चाहकर भी याद नहीं रखना चाहेंगी. हेली मैथ्यूज़ पुरुष या महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसी खिलाड़ी बन गईं, जो एक ही मैच में शतक बनाने और चार विकेट लेने के बाद भी मैच हार गई हो. इससे पहले ऐसा अनोखा संयोग महिला और पुरुष वनडे क्रिकेट में कभी नहीं बन पाया था. इस मैच में वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड ने 11 रनों से हरा दिया था.

For the first time in 52 years .....🤯



Hayley Matthews achieves a historic feat 👏#CricketTwitter via: @_hypocaust pic.twitter.com/bbZ2JpNTgh