Hassan Nawaz: बाबर आजम नहीं दुनिया अब हसन नवाज को करेगी याद, 22 वर्षीय स्टार पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में हो गया अमर

Hassan Nawaz Broke Babar Azam Fastest Century In T20 Internationals For Pakistan: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला शुक्रवार (21 मार्च 2025) को ऑकलैंड में खेला गया. जहां पाकिस्तानी टीम हसन नवाज के विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत 24 गेंद शेष रहते नौ विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. विपक्षी टीम न्यूजीलैंड की तरफ से मिले 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हसन नवाज ने कुल 45 गेंदों का सामना किया. इस बीच 233.33 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 105 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और सात खूबसूरत छक्के निकले.

हसन नवाज के अलावा तीसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने भी खूब रंग जमाया. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 31 गेंदों का सामना किया. इस बीच 164.52 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 51 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से छह चौके और दो छक्के निकले. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा नवाज के साथी सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने 20 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली.

मैच के दौरान हसन नवाज ने महज 44 गेंदों में शतक जड़ा. इसके साथ वह पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं. 22 वर्षीय बल्लेबाज से पहले यह खास उपलब्धि बाबर आजम के नाम दर्ज थी. जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 49 गेंदों में शतक जड़ा था. मगर अब नवाज ने उनको पीछे छोड़ते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

