हसन अली के साथ उनके ही बोर्ड ने कर दिया खेला, पाकिस्तानी स्क्वाड से हुए बाहर

Hasan Ali has been released from the T20I squad: पाकिस्तान की टीम मौजूदा समय में इंग्लैंड दौरे पर है. यहां मेहमान टीम को मेजबान टीम इंग्लैंड के साथ 4 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. सीरीज शुरू होने से पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. पाकिस्तान के स्क्वाड से तेज गेंदबाज हसन अली को रिलीज कर दिया गया है.

दरअसल, अली को चोटिल तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया था. अब जब रऊफ पूरी तरह से फिट हो गए हैं तो उन्हें इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के लिए रिलीज कर दिया गया है.

Update on Hasan Ali



हारिस रऊफ पिछले कुछ माह से ग्रोइन में लगी चोट की समस्या से जूझ रहे थे. ऐसे में उनके स्थान पर हसन अली को टीम में शामिल किया गया था. आयरलैंड के खिलाफ अली एक मैच खेलने में भी कामयाब हुए थे. हालांकि, इस बीच वह काफी महंगे साबित हुए थे.

आयरलैंड के खिलाफ अली के खराब प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तानी टीम 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाने में कामयाब हुई थी. पिछले कुछ समय से अली का प्रदर्शन डगमगाया हुआ है. मौजूदा समय में वह अपनी पुरानी फॉर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

पाकिस्तान : बाबर आजम (कप्तान), मुहम्मद रिजवान, सईम अयूब, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, इरफान खान नियाजी, उस्मान खान, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, अबरार अहमद, मुहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी और आमिर जमाल.

इंग्लैंड : जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले और मार्क वुड.

शेड्यूल

22 मई : इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान - पहला टी20 - लीड्स - रात 11 बजे

25 मई : इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान - दूसरा टी20 - बर्मिंघम - शाम 7 बजे

28 मई : इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान - तीसरा टी20 - कार्डिफ - रात 11 बजे

30 मई : इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान - चौथा टी20 - लंदन - रात 11 बजे

