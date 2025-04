इंग्लैंड ने किया व्हाइट बॉल फॉर्मेट के नए कप्तान का ऐलान, 26 साल के विस्फोटक बल्लेबाज को सौंपी 'हुकूमत'

Harry Brook England's white-ball captain: दाएं हाथ के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को इंग्लैंड की पुरुष सफेद-बॉल टीमों का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. ब्रूक ने जोस बटलर की जगह ली है. बटलर ने पाकिस्तान में 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. पिछले साल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान ब्रूक ने चोटिल बटलर की जगह इंग्लैंड की अगुवाई की थी. ब्रूक ने न्यूजीलैंड में 2018 आईसीसी अंडर-19 पुरुष विश्व कप में भी इंग्लैंड की कप्तानी की थी.

ब्रूक ने कप्तानी मिलने पर कहा,"इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान के रूप में नामित होना वास्तव में सम्मान की बात है. जब से मैं व्हार्फडेल में बर्ले में क्रिकेट खेलता था, तब से मैं यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व करने, इंग्लैंड के लिए खेलने और शायद एक दिन टीम का नेतृत्व करने का सपना देखता था. अब मुझे वह मौका मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. मैं अपने परिवार और कोचों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया. मुझ पर उनके विश्वास ने बहुत कुछ बदल दिया है और मैं उनके बिना इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता."

ब्रूक ने सोमवार को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा जारी एक बयान में कहा,"इस देश में बहुत प्रतिभा है और मैं शुरुआत करने, हमें आगे बढ़ाने और सीरीज, विश्व कप और प्रमुख आयोजन जीतने की दिशा में काम करने के लिए उत्सुक हूं. मैं आगे बढ़ने और अपना सबकुछ देने के लिए उत्साहित हूं."

CAPTAIN BROOK 🦜



Harry Brook is our new Men's ODI and IT20 captain!



Read more 👇