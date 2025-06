देश में मॉनसून की दस्‍तक के बाद से ही कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है. बारिश के कारण पूर्वोत्तर के कई राज्‍य बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं. असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्‍न हो गए हैं और इसके कारण स्‍थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे मुश्किल वक्‍त में इन राज्‍यों के लोगों के लिए भारतीय सेना देवदूत बनकर पहुंची है. हजारों की संख्‍या में सेना ने लोगों को रेस्‍क्‍यू किया है. वहीं भारतीय वायुसेना भी लोगों की जान बचाने के अभियान में जुटी हुई है.

मणिपुर में भारतीय सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही है. यहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों की सेना मदद कर रही है और उन्‍हें सुरक्षित स्‍थानों पर पहुंचा रही है. सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल गुणव्रत भिवगड़े ने कहा कि बारिश की स्थिति गंभीर होने के साथ ही हम स्थिति पर नजर रख रहे थे जलभराव और बाढ़ की खबर पहुंचने के साथ ही हमने प्रतिक्रिया दी और हम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और अभियान शुरू किया.

उन्‍होंने कहा कि यह अभियान अब 48 घंटे से लगातार चल रहा है. हमने 1000 से अधिक लोगों को बचाया है. उन्‍होंने कहा कि इंफाल नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है. इसके कारण इंफाल के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई.

