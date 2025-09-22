विज्ञापन
IND vs PAK: पाकिस्तान की वो 5 शर्मनाक करतूत, इंडिया के खिलाफ मैच में माहौल बिगाड़ने का था इरादा?

Waqar Younis, India vs Pakistan Super Fours, Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई इन 5 हरकतों से शर्मसार हुआ क्रिकेट.

IND vs PAK: पाकिस्तान की वो 5 शर्मनाक करतूत, इंडिया के खिलाफ मैच में माहौल बिगाड़ने का था इरादा?
पाकिस्तान के इन पांच हरकतों से शर्मसार हुआ क्रिकेट
  • IND vs PAK के बीच एशिया कप 2025 के सुपर फोर मैच में पाकिस्तान की टीम पूरे मैच में भारत को टक्कर नहीं दे सकी
  • पाकिस्तानी टीवी एंकर ने मैच हारने की बात कहते हुए विवादित टिप्पणी की, जो सोशल मीडिया पर आलोचना का कारण बनी
  • पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ ने मैदान में भारतीय खिलाड़ियों को उकसाने और विवादित इशारे करने की हरकत की
Waqar Younis, India vs Pakistan Super Fours, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी भिड़ंत होती है, तब क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है. हालांकि, इस बार गेंद और बल्ले के बीच तो कम संघर्ष देखने को मिला. मगर विपक्षी टीम के फैंस, खिलाड़ियों और टीवी एंकरों ने कुछ ऐसी हरकत की, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है. लोग इन घटिया हरकतों की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फैंस की आलोचना कर रहे हैं. ऐसे में बात करें पाकिस्तान के उन पांच ओछी हरकतों के बारे में जिसकी हर कोई आलोचना कर रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार हैं- 

पाकिस्तानी टीवी पर हुई नापाक बातें

पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान शुरुआती 10 ओवरों की बल्लेबाजी को छोड़ दें तो पाकिस्तानी टीम पूरे मैच के दौरान कहीं भी टक्कर में नजर नहीं आई. यह बात भारतीय ही नहीं पाकिस्तानी लोग भी समझ रहे थे. एक टीवी शो पर चर्चा के दौरान पाकिस्तानी एंकर ने तो मजाक-मजाक में ये बात कबूल भी कर ली. मगर आगे जो उन्होंने बोला उसके लिए पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है. बातचीत के दौरान एंकर ने हंसते हुए कहा, 'या तो ये मैच जीतने के लिए कुछ करें या फिर कुछ लड़के फायरिंग ही कर दें. इधर मैच ही खत्म करो, क्योंकि कंफर्म है हम हारेंगे.'

बीच मैदान में हारिस रऊफ की शर्मनाक हरकत 

मैच के दौरान तो पाकिस्तान के स्पीड गन कहे जाने वाले हारिस रऊफ कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए. मगर मैच में वह अपनी गंदी हरकतों की वजह से लगातार सुखियों में रहे. कभी उन्होंने शुभमन गिल को उकसाने की कोशिश की तो कभी अभिषेक शर्मा से बेवजह भिड़ते नजर आए. इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतान पड़ा. जब-जब भारतीय ओपनरों को उन्होंने उकसाने की कोशिश की, तब-तब भारतीय खिलाड़ियों ने और प्रचंड रुख अपनाया. हद तो तब हो गई जब वह मैदान में अजीबोगरीब हरकत करने लगे. उन्हें अपने हाथ से जेट डाउन सिग्नल का इशारा करते हुए पाया गया. उसके बाद तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें और निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनका खूब मजाक उड़ाया. 

अर्धशतक पूरा करते ही गन चलाने लगे साहिबजादा फरहान

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने मैच के दौरान सराहनीय प्रदर्शन किया. एक छोर से जहां दूसरे बल्लेबाज आ रहे थे और जा रहे थे. वहां उन्होंने कदम जमाते हुए 58 रनों की जुझारू अर्धशतकीय पारी खेली. मगर फिफ्टी जड़ने के बाद उन्होंने जो किया, वह समझ से परे था. फरहान अपने बल्ले को गन की तरह उठाकर भारतीय फैंस की तरफ स्टैंड में गोली चलाने का इशारा करने लगे जो किसी को पसंद नहीं आया.  

चौका खाकर आपा खो बैठे हारिस रऊफ 

मैच के दौरान जब टीम इंडिया के होनहार क्रिकेटर शुभमन गिल ने पुल करते हुए रऊफ के खिलाफ खूबसूरत चौका लगाया तो वो अपना आपा खो बैठे. इस दौरान बिना वजह ही वह भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से जा भिड़ें. इस दौरान अभिषेक ने भी उन्हें नहीं छोड़ा और उनके ही स्टाइल में जवाब देते हुए उनका मुंह बंद कर दिया. 

शुभमन गिल ने दिया मुंहतोड़ जवाब 

अभिषेक शर्मा के साथ हुई झड़प के बाद शुभमन गिल ने हारिस रऊफ को मुंहतोड़ जवाब दिया. सोशल मीडिया पर इस दौरान के कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि गिल उनके पीछे जाकर उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं. मगर यहां रऊफ समझने के बजाय उन्हीं से भिड़ गए. 

भारत ने पाकिस्तान को हराया 

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे भारतीय टीम ने 18.5 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त लिया. पारी का आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा ने 74 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया. 

