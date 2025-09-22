IND vs PAK: पाकिस्तान की वो 5 शर्मनाक करतूत, इंडिया के खिलाफ मैच में माहौल बिगाड़ने का था इरादा?

Waqar Younis, India vs Pakistan Super Fours, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी भिड़ंत होती है, तब क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है. हालांकि, इस बार गेंद और बल्ले के बीच तो कम संघर्ष देखने को मिला. मगर विपक्षी टीम के फैंस, खिलाड़ियों और टीवी एंकरों ने कुछ ऐसी हरकत की, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है. लोग इन घटिया हरकतों की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फैंस की आलोचना कर रहे हैं. ऐसे में बात करें पाकिस्तान के उन पांच ओछी हरकतों के बारे में जिसकी हर कोई आलोचना कर रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार हैं-

पाकिस्तानी टीवी पर हुई नापाक बातें

पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान शुरुआती 10 ओवरों की बल्लेबाजी को छोड़ दें तो पाकिस्तानी टीम पूरे मैच के दौरान कहीं भी टक्कर में नजर नहीं आई. यह बात भारतीय ही नहीं पाकिस्तानी लोग भी समझ रहे थे. एक टीवी शो पर चर्चा के दौरान पाकिस्तानी एंकर ने तो मजाक-मजाक में ये बात कबूल भी कर ली. मगर आगे जो उन्होंने बोला उसके लिए पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है. बातचीत के दौरान एंकर ने हंसते हुए कहा, 'या तो ये मैच जीतने के लिए कुछ करें या फिर कुछ लड़के फायरिंग ही कर दें. इधर मैच ही खत्म करो, क्योंकि कंफर्म है हम हारेंगे.'

Shameless Pakistanis on live TV

Losing the match so badly that they openly talk about sending boys to fire bullets and stop the game.



This is the real mentality of Pakistan — terror even in cricket!

RT and show the world Pakistan's reality.#INDvPAK #indvspak2025 #asiacup pic.twitter.com/SokEYXUW2P — Saffron_Syndicate (@SaffronSyndcate) September 21, 2025

बीच मैदान में हारिस रऊफ की शर्मनाक हरकत

मैच के दौरान तो पाकिस्तान के स्पीड गन कहे जाने वाले हारिस रऊफ कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए. मगर मैच में वह अपनी गंदी हरकतों की वजह से लगातार सुखियों में रहे. कभी उन्होंने शुभमन गिल को उकसाने की कोशिश की तो कभी अभिषेक शर्मा से बेवजह भिड़ते नजर आए. इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतान पड़ा. जब-जब भारतीय ओपनरों को उन्होंने उकसाने की कोशिश की, तब-तब भारतीय खिलाड़ियों ने और प्रचंड रुख अपनाया. हद तो तब हो गई जब वह मैदान में अजीबोगरीब हरकत करने लगे. उन्हें अपने हाथ से जेट डाउन सिग्नल का इशारा करते हुए पाया गया. उसके बाद तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें और निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनका खूब मजाक उड़ाया.

Haris Rauf is describing the downfall of Pakistan cricket pic.twitter.com/IQ4dvyNsmF — Wren (@vyomanaut02) September 21, 2025

अर्धशतक पूरा करते ही गन चलाने लगे साहिबजादा फरहान

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने मैच के दौरान सराहनीय प्रदर्शन किया. एक छोर से जहां दूसरे बल्लेबाज आ रहे थे और जा रहे थे. वहां उन्होंने कदम जमाते हुए 58 रनों की जुझारू अर्धशतकीय पारी खेली. मगर फिफ्टी जड़ने के बाद उन्होंने जो किया, वह समझ से परे था. फरहान अपने बल्ले को गन की तरह उठाकर भारतीय फैंस की तरफ स्टैंड में गोली चलाने का इशारा करने लगे जो किसी को पसंद नहीं आया.

Shameless way of celebration by Sahibzada Farhan after his half century, signifying his bat as gun and pointing it towards Indian Dug out. #INDvPAK #AsiaCup2025 pic.twitter.com/g7d5YgtCkU — 22 Yards (@_22Yards) September 21, 2025

चौका खाकर आपा खो बैठे हारिस रऊफ

मैच के दौरान जब टीम इंडिया के होनहार क्रिकेटर शुभमन गिल ने पुल करते हुए रऊफ के खिलाफ खूबसूरत चौका लगाया तो वो अपना आपा खो बैठे. इस दौरान बिना वजह ही वह भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से जा भिड़ें. इस दौरान अभिषेक ने भी उन्हें नहीं छोड़ा और उनके ही स्टाइल में जवाब देते हुए उनका मुंह बंद कर दिया.

Abhishek Sharma and Shubhman gill lafda with joker Haris Rauf. #INDvPAK



Abhi & gill owned whole Pakistani jokers.🤡😂 pic.twitter.com/0thtCotFUH — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 21, 2025

शुभमन गिल ने दिया मुंहतोड़ जवाब

अभिषेक शर्मा के साथ हुई झड़प के बाद शुभमन गिल ने हारिस रऊफ को मुंहतोड़ जवाब दिया. सोशल मीडिया पर इस दौरान के कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि गिल उनके पीछे जाकर उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं. मगर यहां रऊफ समझने के बजाय उन्हीं से भिड़ गए.

ABHISHEK x GILL x TILAK x HARDIK.



- Abhishek Sharma, Shubman Gill, Tilak Verma incredible with bat against Pakistan bowlers Shaheen Afridi & Haris Rauf in Asia Cup.! (Sony Sports).



pic.twitter.com/YjPed9xvXL — MANU. (@IMManu_18) September 21, 2025

भारत ने पाकिस्तान को हराया

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे भारतीय टीम ने 18.5 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त लिया. पारी का आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा ने 74 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

