Ind vs Nz 1st Odi: ऐसे में Hardik Pandya नहीं बन पाएंगे टीम इंडिया के परमानेंट कप्तान! ये हैं बड़ी वजह

Hardik Pandya: Ind vs Nz ये बिलकुल भी आसान नहीं होगा

Ind vs Nz Odi Series: न्यूजीलैंड और भारत के बीच तीन वनडे मैच की श्रृंखला खेली जानी है जिसका पहला मुकाबला 18 जनवरी को राजीव गाँधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जायेगा, लेकिन मुकाबले के साथ साथ एक बार फिर बात कप्तानी पर आ कर ठहर जाती है, (Hardik Pandya Captaincy) दरअसल रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जगह हार्दिक पंड्या (Hardik Replace Rohit as Permanent Captain) को स्थाई कप्तान बनाने की चर्चा जोड़ो पर है. एक तरफ जहां रोहित शर्मा (Rohit Sharma) वनडे टीम की कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे तो वही दूसरी तरफ टी 20 की कमान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya T20 Captain) निभाते हुए नज़र आ रहे. अब बात अगर हार्दिक पंड्या के नियमित कप्तान के तौर पर की जाए तो हार्दिक के लिए ये बिलकुल भी आसान नहीं होने वाला. खबरों के मुताबिक ये बात चर्चाओं में है की साल के अंत में खेले जाने वाले वनडे विश्व कप (One Day World Cup 2023) के बाद रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पंड्या भारतीय टीम के नियमित कप्तान (Hardik All Format Captain) के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन हार्दिक पंड्या के लिए खुद को फिट रखना और साथ ही वर्कलोड मैनेजमेंट (Hardik Pandya Wordload Management) बहुत बड़ा इम्तेहान होगा.