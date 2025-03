मौजूदा समय में कौन है टी20 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? हरभजन सिंह ने बताया नाम

Harbhajan Singh Picks Current Best Player In T20 Format: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले कैरेबियन बल्लेबाज निकोलस पूरन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'मौजूदा समय में निकोलस पूरन टी20 फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं.'

आईपीएल 2025 का सातवां मुकाबला बीते गुरुवार (27 मार्च) को सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया. मैच से पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों का मानना था कि एलएसजी के खिलाफ एसआरएच का पलड़ा भारी है. मगर जब मैच शुरू हुआ तो पूरी कहानी बदल गई.

Currently Nicholas Pooran is the best player of T20 format . Period ! @nicholas_47 ♠️ @IPL