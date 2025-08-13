'हमारे सैनिक वापस नहीं लौटते लेकिन हम...' एशिया कप में IND-PAK मैच को लेकर आगबबूला हुए हरभजन सिंह

Harbhajan Singh angry reaction on BCCI's Asia Cup Stance: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर (IND vs PAK match in Asia Cup 2025) को खेला जाएगा. जिसके लेकर अब भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने रिएक्ट किया है. भज्जी ने बीसीसीआई पर हमला बोला है और भारत और पाकिस्तान के बीच मैच न होने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है. टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से भज्जी ने कहा, "उन्हें समझना होगा कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं. यह इतना ही सरल है. मेरे लिए, वो सैनिक जो सीमा पर खड़ा है, जिसके परिवार वाले अक्सर उससे मिल नहीं पाते, जो कभी-कभी अपनी जान कुर्बान कर देता है और कभी घर नहीं लौटते, उसका बलिदान हम सबके लिए बहुत बड़ा है. उसके सामने, यह बहुत छोटी बात है कि हम एक क्रिकेट मैच खेलना नहीं छोड़ सकते. यह बहुत छोटी बात है."

बता दें कि हाल ही में भारतीय पूर्व खिलाड़ियों ने WCL में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था जिसके कारण वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 में भारत Vs पाकिस्तान के दो मैच रद्द हो गए थे. हरभजन सिंह, शिखर धवन, युवराज सिंह, इरफान पठान जैसे खिलाड़ियों ने WCL में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया थे, जिससे सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी. हालांकि, इसके तुरंत बाद, एशिया कप 2025 का शेड्यूल घोषित कर दिया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया.

भज्जी ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा है कि, "हमारी सरकार का भी यही रुख है, खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम क्रिकेट खेलने जाएं. जब तक ये बड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते, क्रिकेट बहुत छोटी बात है. देश हमेशा पहले आता है." बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होना है और फाइल 28 सितंबर को खेला जाएगा.

एशिया कप शेड्यूल

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल