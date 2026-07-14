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What A Catch! गिल से टकराए, पर कैच नहीं छोड़ा, गुरनूर बराड़ की जानदार फील्डिंग, VIDEO

जोश बटलर का गुरनूर बराड़ ने जिस शानदार तरीके से कैच पकड़ा है, उसकी हर कोई सराहना कर रहा है.

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What A Catch! गिल से टकराए, पर कैच नहीं छोड़ा, गुरनूर बराड़ की जानदार फील्डिंग, VIDEO
गिल और बराड़ के बीच हुई जोरदार टक्कर

क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम में खेला जा रहा है. जहां देश के होनहार गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने क्षेत्ररक्षण के दौरान एक शानदार कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया है. यह वाक्या 17वें ओवर में देखने को मिला, जब प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की पहली गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप पर अच्छी लेंथ के साथ डाली थी. जहां विपक्षी टीम के बल्लेबाज जोस बटलर ने उसे लेग साइड में मारने का प्रयास किया. मगर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए हवा में उछल गई. जहां मिड ऑन और मिड ऑफ पर तैनात बराड़ और गिल दोनों ने कैच पकड़ने का प्रयास किया. इस दौरान दोनों खिलाड़ी बुरी तरह से मैदान में टकरा गए. हालांकि, इसके बावजूद बराड़ ने लोगों को निराश नहीं किया और वह कैच पकड़ने में कामयाब रहे. नतीजन बटलर को सस्ते में पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा.

पांच रन बनाने में कामयाब रहे बटलर 

पहले वनडे में जोस बटलर से इंग्लिश को काफी उम्मीदें थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे उतरने में नाकामयाब रहे. टीम के लिए उन्होंने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 14 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 35.71 की स्ट्राइक रेट से पांच रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक भी पड़ा शॉट देखने को नहीं मिला. 

दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे गुरनूर बराड़

वहीं बात करें गुरनूर बराड़ के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से पहले वनडे मुकाबले में कुल नौ ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच वह 6.77 की इकॉनमी से 61 रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार जेकब बेथेल और बेन डकेट बने. बराड़ ने बेथेल को 14, जबकि डकेट को 43 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. 

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