AFG vs AUS: पीछे भागते हुए गुलाबदीन नायब का हैरतअंगेज कैच देख दुनिया हुई सन्न, VIDEO

Gulbadin Naib Took A Brilliant Catch: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'करो या मरो' मुकाबले में गुलाबदीन नायब ने एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. यह खूबसूरत पल अफगानिस्तान की गेंदबाजी के दौरान पांचवें ओवर में देखने को मिला. अजमतुल्लाह उमरजई ने ओवर की पांचवीं गेंद मैथ्यू शॉर्ट के पिछले पैर को निशाना बनाते हुए डाला था. शॉर्ट ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने के लिए जोर से बल्ला घुमाया. मगर वह नाकामयाब रहे. गेंद उनके बल्ले से टकराते हुए हवा में उछल गई. जहां गुलाबदीन ने पीछे की तरफ भागते हुए एक बेहतरीन कैच लपककर सबको हैरान कर दिया.

मैथ्यू शॉर्ट ने अफगानिस्तान के खिलाफ आउट होने से पूर्व कुल 15 गेंदों का सामना किया. इस बीच 133.33 की स्ट्राइक रेट से वह 20 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन चौके और एक छक्का निकला. शॉर्ट अपनी टीम की तरफ से जब आउट हुए. उस दौरान टीम का स्कोर 4.3 ओवरों की समाप्ति के बाद 44 रन पर एक विकेट था.

3.1 DROPPED

4.1 DROPPED

4.3 CAUGHT ☝



