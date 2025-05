GT vs MI Eliminator : क्या असर दिखाएगी मुल्लांपुर की पिच, चौकों-छक्कों की होगी बरसात या गेंदबाज दिखाएंगे जलवा? जानिए सबकुछ

GT vs MI, IPL Eliminator: आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होने वाला है. इस मैच को जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 में पंजाब किंग्स के साथ मुकाबला करेगी. गुजरात और मुंबई ने शानदार खेल दिखाकर अपनी जगह प्लेऑफ में बनाई है. बता दें कि शुरुआत में मुंबई पिछड़ गई थी लेकिन बाद के मैचों में टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया और फ्लेऑफ में पहुंची. दूसरी ओर इस सीजन पंजाब ने शानदार खेल दिखाया.

Photo Credit: X/@DevlishVibe

गुजरात और मुंबई में किस टीम का पलड़ा है भारी (GT vs MI Head to Head in IPL: Records, Stats, Results)

आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं जिसमें 5 में गुजरात और दो में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत मिली है. 2025 के लीग मैचों में दोनों टीमों के बीच दो मैच हुए जिसमें दोनों में गुजरात की टीम को जीत मिली है.

कैसा रहेगा मौसम (Weather/Pitch Repor)

मुंबई और गुजरात के बीच मैच 30 मई को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, चंडीगढ़ में खेला जाएगा. वेदर रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है (Weather Forecast For GT Vs MI IPL 2025 Eliminator). यानी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. मैच के दिन हवा की गति 11-13 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद है, जबकि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. आर्द्रता 43-54 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है. (Mullanpur weather forecast for Friday (May 30)

पिच रिपोर्ट ( Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, Chandigarh Pitch Report)

दोनों टीमों के बीच मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, चंडीगढ़ में खेला जाएगा. यह मैच महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. क्वालीफायर 1 भी यहीं खेला गया था, जिसमें पंजाब किंग्स 101 रन पर आउट हो गई थी. हालांकि, पिच में कोई खास दिक्कत नहीं है और यह अभी भी बल्लेबाजी के लिए शानदार सतह है. इस पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों को बराबर मदद मिलेगी. उम्मीद है कि आजका मैच काफी रोमांचक होगा.

मुल्लांपुर में आईपीएल के आंकड़े और रिकॉर्ड (IPL Stats And Records In Mullanpur)

खेले गए मैच: 11

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच: 05

दूसरे बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच: 05

बिना परिणाम वाले मैच: 01

बराबरी वाले मैच: 00

पहली पारी का औसत स्कोर: 174

टीम का उच्चतम स्कोर: 219

सफलतापूर्वक पीछा किया गया उच्चतम स्कोर: 174

किस टीम के जीतने की है उम्मीद (GT vs MI Match Prediction – Who will win today)

दोनों ही टीमें शानदार हैं. भले ही शुरुआत में मुंबई की टीम का परफॉर्मेंस औसत रहा था लेकिन बाद में इस टीम ने वापसी की और सीधे प्लऑफ में पहुंचने में सफल हो गई. दूसरी ओर पूरे सीजन में गुजरात ने धमाकेदार खेल दिखाया है. मुंबई के इस मैच को जीतने की संभावना 51% है तो वहीं, गुजरात को जीतने की संभावना 49% है. वैसे, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है. ऐसे में जो भी टीम अच्छा खेलेगी, वह टीम जीत हासिल कर सकती है.