GT vs MI: साई सुदर्शन का यह कारनामा सुपर से ऊपर है, फिदा हो गया सोशल मीडिया

Sai Sudharsan super record: हालिया समय में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) से एक से बढ़कर एक भारतीय खिलाड़ी सामने आया है, लेकिन इसमें तमिलनाडु के 23 साल के साई सुदर्शन वेरी-वेरी स्पेशल हैं. मेगा इवेंट की पिछली 6 पारियों को मिलाकर इस लेफ्टी बल्लेबाज का 79 का औसत पहले से ही पंडितों और फैंस के बीच चर्चा का विषय बना ही हुआ है, तो इसी बीच साई के एक और सुपर से ऊपर आंकड़े ने जोरदार आवाज के साथ दस्तक दी है. कारनामा यह है कि आईपीएल के चार सीजन के 27 मैचो में वह सिर्फ एक ही बार सिंगल डिजिट (0-9) के बीच आउउट हुए हैं. वहीं, साल 2023 से लेकर अभी तक खेली 22 पारियों में साई सुदर्शन ने 52.5 के औसत और 145 के स्ट्राइक-रेट से एक हजार रन बना दिए हैं. इस आंकड़े पर पूर्व दिग्गज ही नहीं, बल्कि मीडिया से लेकर तमाम फैंस एकदम फिदा हैं.

Sai Sudharsan is consistency at its best!

In 4 IPL seasons & 27 games, he has fallen for a single-digit score just once!

Since 2023, he has stacked up 1000 runs in just 22 innings with impressive 52.5 average & 145 strike rate. pic.twitter.com/wirbXpHl8K — Abhishek AB (@ABsay_ek) March 29, 2025

जब फैंस की सोच ऐसी बननी लगे, तो फिर सेलेक्टर खिलाड़ी विशेष को ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकते

One player i properly drool over - Sai Sudharsan. One hell of a batter. Need him in the ODI setup soooooooon. #GTvsMI — Rohit Sankar (@imRohit_SN) March 29, 2025

इस दौर में बढ़िया प्रदर्शन करने वाला कोई भी खिलाड़ी छिपा नहीं रह सकता

Idk why, but the IPL numbers of Sai Sudharsan aren't getting highlighted.



He has been excellent for GT. Need to be hyped more. — Aditya (@adityakumar480) March 29, 2025

जब कोई खिलाड़ी ऐसा करता है, तो फिर नए मानक तय होते हैं. और सुदर्शन टी20 में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं

Consistency is not often associated with the T20 format.



But in 27 IPL innings, Sai Sudharsan has been dismissed for a single-digit figure ONLY ONCE.



He has scored 20 or more runs in 22/27 innings. — Jeet V. (Men's Cricket) (@Jeetv811) March 29, 2025

प्रदर्शन में नियमितता को सभी सराह रहे हैं. और सराहना मिलनी भी चाहिए