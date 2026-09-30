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जब विराट-रोहित हों साथ, तो गिल के लिए नहीं नामुमकिन कोई बात, 55 साल के वनडे इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा

यह पहला मौका है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 400 से बड़ा लक्ष्य इतनी कामयाबी और इतनी सहजता से हासिल किया है.

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जब विराट-रोहित हों साथ, तो गिल के लिए नहीं नामुमकिन कोई बात, 55 साल के वनडे इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा
रोहित, विराट और गिल.

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के 406 के बेहद बड़े लक्ष्य को भी छोटा बना दिया है. टीम इंडिया ने 406 का विराट लक्ष्य करीब छह ओवर पहले ही पूरा कर लिया और जाहिर है इस जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के अमर-अकबर-एंथनी यानी रोहित, विराट और शुभमन गिल. 

55 साल के वनडे क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार

यह पहला मौका है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 400 से बड़ा लक्ष्य इतनी कामयाबी और इतनी सहजता से हासिल किया है. भारत ने पुरुष वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे पहले कभी भी 400 से ज्यादा का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज नहीं किया था. लेकिन गुवाहाटी में खेली गई भारतीय क्रिकेट की यह पारी फैन्स हमेशा के लिए अपने दिल में संजोकर रखने वाले हैं. रोहित शर्मा के 75 गेंद पर 101 रन, पिछले मैच में अपना 86वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले विराट कोहली के 19 गेंदों पर 29 रन, कप्तान शुभमन गिल के 133 गेंद में नाबाद 223 रन  और ऋतुराज गायकवाड़ के 37 गेंद में नाबाद 31 रनों  के सहारे कैरेबियाई टीम के पसीने छुड़ा दिए.

20 साल पहले प्रोटियाज ने पहली बार किया था यह कारनामा

ODI क्रिकेट के इतिहास में 400 या उससे अधिक का लक्ष्य सिर्फ एक बार ही सफलतापूर्वक चेज हो पाया, जब 2006 में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 434 रन का लक्ष्य हासिल किया था. 

इस मैच में विंडीज टीम ने भी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ 50 बाउंड्रीज खेलीं. भारतीय बल्लेबाजों ने इसके जवाब में 56 बाउंड्रीज खेलीं, जिसमें 15 छक्के और 41 चौके शामिल थे. 

13 साल पहले भी विराट- रोहित के बल्लों ने उगली थी आग

भारत का वनडे में सबसे बड़ा कामयाब रन चेज इससे पहले 360 लक्ष्य का रहा है. कमाल की बात है की जयपुर में 2013 में ऑस्ट्रेलिया के 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आसानी से जीत हासिल की थी और वह भी सिर्फ 44 (43.3) ओवरों में. कप्तान एमएस धोनी की अगुवाई में खेले गए उसे मैच में रोहित शर्मा ने नाबाद 141 (123), विराट ने नाबाद 100 (52) और शिखर धवन ने 95(85) रनों की पारियां खेलीं थीं.

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