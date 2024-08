Gautam Gambhir: "ये केएल राहुल के साथ ...", लगातार दूसरे वनडे में फेल हुई गौतम गंभीर की रणनीति, फैन्स का माथा ठनका, उठाए ये सवाल

Gautam Gambhir: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे (IND vs SL 2nd ODI) में भारतीय टीम को श्रीलंका ने 32 रन से हरा दिया. भारत की हार के बाद कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की प्रयोग वाली रणनीति की चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, टी-20 सीरीज में गंभीर की रणनीति ने फैन्स का दिल जीता था, लेकिन अब वनडे सीरीज में जिस तरह से गंभीर की प्रयोग वाली रणनीति फेल हो रही है उसने फैन्स को चिंता में डाल दिया है. दरअसल, फैन्स यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गंभीर बल्लेबाजों की बल्लेबाजी क्रम को लेकर प्रयोग क्यों कर रहे हैं.

बता दें कि दूसरे वनडे में केएल राहुल को गंभीर ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था. गंभीर की यह रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप हो गई . केएल राहुल बिना रन बनाए आउट हो गए, जिसके बाद भारतीय टीम की पारी 208 रन पर सिमट गई. वहीं, पहले नंबर पर जब मैच टाई हुआ था तो केएले राहुल छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे. पहले और दूसरे वनडे मैचों के दौरान जिस तरह से बल्लेबाजों की बल्लेबाजी क्रम को बदले गए हैं, उसने हर किसी को चौंका दिया है. गंभीर का बल्लेबाजों के साथ यह प्रयोग अबतक दोनों वनडे में फ्लॉप हो गया है. जिसको लेकर फैन्स बात कर रहे हैं.

Welcome to Gautam Gambhir Era where no one knows their batting position except top three.



KL Rahul has the long hair and Gambhir thinks he thinks he should take Ms Dhoni specialist no.7 slots😹pic.twitter.com/hhl36n701v