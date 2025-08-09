ओवल में WTC अंक गंवाने को लेकर मिली थी चेतावनी, तब गौतम गंभीर के फैसले ने ऐसे दिलाई 'जीत'

Gautam Gambhir's strong response: ओवल (IND vs ENG, 5th Test) में भारत ने 6 रन से टेस्ट मैच जीतने में सफलता हासिल की. वहीं, अब ओवल टेस्ट मैच के आखिरी दिन को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है. दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार दरअसल, जब भारतीय टीम ओवल में पांचवें दिन की सुबह जीत की रणनीति बना रही थी उसी समय मैच रेफरी जेफ क्रो ने टीम इंडिया को मैसेज भेजवाया कि भारतीय टीम निर्धारित ओवल समय से छह ओवर पीछे है, यदि इसकी भरपाई नहीं हो पाई तो फिर आपके चार अंक काट दिए जाएंगे. (WTC points penalty on Day 5)

जब यह बात सामने आई तो कोच गौतम गंभीर औऱ कप्तान शुभमन गिल ने टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ इसको लेकर बात की, रिपोर्ट के अनुसार टीम मीटिंग में शामिल एक सदस्य ने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा की 4 गेंद होने के बाद ओवर रेट को सुधारने के लिए दोनों छोर से रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को लगा देना सहित रहेगा जिससे ओवल रेट में जो गिरावट आई है उसकी भरपाई हो जाएगी. लेकिन गौतम गंभीर ने यहां बड़ा फैसला लिया और उन्होंने तय किया कि WTC अंक कटने के डर से स्पिनरों से गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी. क्योंकि क्रीज पर दो धुआंधार बल्लेबाज जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन मौजूद हैं जो स्पिनरों के खिलाफ तेजी से रन बनाकर मैच खत्म कर सकने का मद्दा रखते हैं. (CC Warned India Of WTC Penalty During 5th Test vs England)

कोच गंभीर ने लिया ऐतिहासिक फैसला

ऐसे में कोच गंभीर ने WTC अंक को दांव पर लगाने का फैसला किया और ओवर रेट की चिंता नहीं करेत हुए तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाने के फैसले पर बने रहे और आखिर में तेज गेंदबाजों ने ही भारत को जीत दिला दी. गंभीर के इस फैसले पर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी सहमती जताई थी. जिसके बाद आखिरकार भारत ने ओवल टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया. बता दें कि ओवल टेस्ट मैच में भारत को 6 रन से जीत मिली, ओवल टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की और 9 विकेट लेकर भारत के लिए जीत की नींव रखी, सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था.