ओवल में WTC अंक गंवाने को लेकर मिली थी चेतावनी, तब गौतम गंभीर के फैसले ने ऐसे दिलाई 'जीत'

Gautam Gambhir's strong response on WTC points penalty on Day 5: ओवल (IND vs ENG, 5th Test) टेस्ट में भारत को शानदार जीत मिली, लेकिन टेस्ट मैच के पांचवें दिन के आगाज से पहले ड्रेसिंग रूम कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.

Gautam Gambhir reaction on WTC points penalty on Day 5
  • ओवल टेस्ट मैच के पांचवें दिन भारत को ओवर रेट में छह ओवर की देरी के कारण अंक कटने की चेतावनी मिली थी.
  • कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने टीम मीटिंग कर ओवर रेट सुधारने के विकल्पों पर चर्चा की थी.
  • गंभीर ने स्पिनरों से गेंदबाजी न कराकर तेज गेंदबाजों से ही गेंदबाजी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था.
Gautam Gambhir's strong response: ओवल (IND vs ENG, 5th Test) में भारत ने 6 रन से टेस्ट मैच जीतने में सफलता हासिल की. वहीं, अब ओवल टेस्ट मैच के आखिरी दिन को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है. दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार दरअसल, जब भारतीय टीम ओवल में पांचवें दिन की सुबह जीत की रणनीति बना रही थी उसी समय मैच रेफरी जेफ क्रो ने टीम इंडिया को मैसेज भेजवाया कि भारतीय टीम निर्धारित ओवल समय से छह ओवर पीछे है, यदि इसकी भरपाई नहीं हो पाई तो फिर आपके चार अंक काट दिए जाएंगे. (WTC points penalty on Day 5)

जब यह बात सामने आई तो कोच गौतम गंभीर औऱ कप्तान शुभमन गिल ने टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ इसको लेकर बात की, रिपोर्ट के अनुसार टीम मीटिंग में शामिल एक सदस्य ने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा की 4 गेंद होने के बाद ओवर रेट को सुधारने के लिए दोनों छोर से रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को लगा देना सहित रहेगा जिससे ओवल रेट में जो गिरावट आई है उसकी भरपाई हो जाएगी. लेकिन गौतम गंभीर ने यहां बड़ा फैसला लिया और उन्होंने तय किया कि  WTC अंक कटने के डर से स्पिनरों से गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी. क्योंकि क्रीज पर दो धुआंधार बल्लेबाज जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन मौजूद हैं जो स्पिनरों के खिलाफ तेजी से रन बनाकर मैच खत्म कर सकने का मद्दा रखते हैं. (CC Warned India Of WTC Penalty During 5th Test vs England)

कोच गंभीर ने लिया ऐतिहासिक फैसला

ऐसे में कोच गंभीर ने WTC अंक को दांव पर लगाने का फैसला किया और ओवर रेट की चिंता नहीं करेत हुए तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाने के फैसले पर बने रहे और आखिर में तेज गेंदबाजों ने ही भारत को जीत दिला दी. गंभीर के इस फैसले पर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी सहमती जताई थी. जिसके बाद आखिरकार भारत ने ओवल टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया.  बता दें कि ओवल टेस्ट मैच में भारत को 6 रन से जीत मिली, ओवल टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की और 9 विकेट लेकर भारत के लिए जीत की नींव रखी, सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था. 

Gautam Gambhir, England Vs India 2025, Shubman Singh Gill, Cricket
