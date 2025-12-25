'देख रहा है ना', रोहित शर्मा के तूफानी शतक को देख फैन ने मचाया बवाल, चिल्लाने लगा गौतम गंभीर का नाम

Gautam Gambhir Trolled by Fans: हिटमैन' रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलते हुए शतक लगाया. रोहित ने सिक्किम के विरुद्ध 94 गेंदों में 9 छक्कों और 18 चौकों के साथ 155 रन की पारी खेली। इस दौरान रोहित ने अपने लिस्ट ए करियर का सबसे तेज शतक लगाया. रोहित शर्मा ने महज 62 गेंदों में शतक पूरा किया। इससे पहले उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के विरुद्ध 63 गेंदों में शतक लगाया था.

सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोहित शर्मा की शानदार पारी के दम पर मुंबई ने 8 विकेट से दमदार जीत दर्ज की। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए शानदार शतक लगाया जिसकी मदद से दिल्ली ने ग्रुप डी के पहले मैच में बुधवार को आंध्र को चार विकेट से हराया. कोहली ने 101 गेंद में 131 रन बनाये जबकि नीतिश राणा ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए 55 गेंद में 77 रन जोड़े. प्रियांश आर्य ने 44 गेंद में 74 रन का योगदान दिया । दिल्ली ने 299 रन का लक्ष्य 37. 4 ओवर में हासिल कर लिया.

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में रोको के कमाल को देखकर फैन्स गदगद हैं. वहीं, मैच की पहली इनिंग शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद, फैंस ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सिलेक्टर आरपी सिंह को देखने के बाद गौतम गंभीर को टारगेट किया.

गंभीर किधर है, देख रहा है ना?"

वहीं, PTI की रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा की बैटिंग को देखकर मैच देखने आए फैन्स गौतम गंभीर को निशाना बनाया, दरअसल, मैच को देखने के लिए वहां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सिलेक्टर आरपी सिंह भी मौजूद थे. ऐसे में जब फैन ने सिलेक्टर को देखा तो नारे लगाए, "गंभीर किधर है, देख रहा है ना?"

कोहली का भी दिखा दम

कोहली ने कई चिर परिचित दर्शनीय स्ट्रोक्स लगाते हुए पहले पचास रन 39 गेंद में पूरे किये और 83 गेंद में शतक लगाया. यह लिस्ट ए क्रिकेट में उनका 58वां शतक था और इसके साथ ही 330 पारियों में 16000 रन पूरे करके वह इस मुकाम तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले बल्लेबाज बने. सचिन तेंदुलकर ने 391 पारियों में 16000 रन बनाये थे.

कोहली की पारी हालांकि बेदाग नहीं रही. उन्हें तेज गेंदबाज सत्यनारायण राजू की गेंद पर सौरभ कुमार ने जीवनदान दिया जब वह 32 रन पर खेल रहे थे.इसके बाद नरसिम्हा राजू की गेंद पर शेख राशिद ने उनका कैच छोड़ा जब उनका स्कोर 97 रन था. इसके बावजूद उनकी पारी दर्शनीय रही और उन्होंने 50 ओवरों के क्रिकेट में शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया. इससे न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज और 2027 वनडे विश्व कप के लिये उनका दावा पुख्ता होगा. कोहली ने आर्य के साथ दूसरे विकेट के लिये 113 और राणा के साथ तीसरे विकेट के लिये 160 रन जोड़े. कोहली के आउट होने के बाद दिल्ली ने कप्तान ऋषभ पंत समेत कुछ विकेट जल्दी गंवा दिये । लेकिन कोहली जीत का मार्ग प्रशस्त करके ही लौटे .