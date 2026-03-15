T20 World Cup: लगातार तीन 0 के बाद अभिषेक शर्मा को गौतम गंभीर से मिला था 'गुरु मंत्र', फिर यूं पलटी बाजी

Gautam Gambhir Surprise message for Abhishek Sharma: भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी फॉर्म को लेकर निशाने पर आए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया है. टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत से पहले अभिषेक तूफानी फॉर्म में थे, लेकिन टूर्नामेंट के शुरू होती है, वो संघर्ष करते नजर आए. शुरुआती तीन मैचों में वो खाता भी नहीं खोल पाए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में अभिषेक अपनी असली रंग में नजर आए. फाइनल में अभिषेक ने तूफानी अर्धशतक जमाया. हालांकि, जबकि अन्य लोगों ने अभिषेक से बार-बार फ्लॉप होने के बाद थोड़ा सावधानी से खेलने का आग्रह किया, गंभीर ने कहा कि उनकी उम्मीद थी कि अभिषेक थोड़ा और आक्रमक इरादे अपनाए.

जियोस्टार के फॉलो द ब्लूज़ पर बोलते हुए, गंभीर ने बताया कि कैसे उन्होंने अभिषेक के साथ अपने अनुभव साझे किए और बताया कि कैसे उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2014 सीज़न में लगातार तीन बार शून्य पर आउट होने के बाद वापसी की थी.

गौतम गंभीर ने बताया,"2014 में आईपीएल के दौरान मुझे उनसे भी बुरा अनुभव हुआ था, जब मैं लगातार तीन बार शून्य पर आउट हुआ था और फिर चौथे गेम में भी शून्य पर आउट हो गया था. मैंने उनसे बस इतना कहा था कि लोग आपके स्कोर को देखेंगे और आपके फॉर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन वास्तव में आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं हैं, आप सिर्फ आउट ऑफ रन हैं. आप अपनी फॉर्म का अंदाजा तभी लगा सकते हैं, जब आपने 20 से 30 गेंदें खेली हों और उसने 20 गेंदों का भी सामना नहीं किया था."

अभिषेक से अपनी अपेक्षाओं के बारे में बताते हुए गंभीर ने कहा कि वह चाहते थे कि बल्लेबाज अगले गेम में और भी अधिक आक्रामकता के साथ उतरे. उन्होंने कहा,"मैं बस यही चाहता था कि वह अगले गेम में वहां जाए और पिछले गेम की तुलना में और भी अधिक आक्रामक हो. यदि आप पहली गेंद को मैदान के बाहर मारना चाहते हैं, तो जाएं और ऐसा करें, और अपने आप को इसके लिए 100 प्रतिशत प्रतिबद्ध करें क्योंकि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है."

हेड कोच ने आगे बताया,"मायने यह रखता है कि ड्रेसिंग रूम में मौजूद 30 लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और यही बात सभी लड़कों के लिए मायने रखनी चाहिए. अभिषेक को लेकर किसी तरह का कोई संदेह नहीं था. किसी के लिए भी, ईमानदारी से कहें तो, उस ड्रेसिंग रूम में, हमें हमेशा उन सभी पर विश्वास और भरोसा था, जिन्हें टी20 विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था."

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