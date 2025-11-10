विज्ञापन
Gautam Gambhir Big Statement on T20 World Cup 2026: गंभीर ने बीसीसीआई टीवी से बातचीत में फिटनेस के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने 46 सेकंड की क्लिप में कहा, ‘‘यह एक ऐसा ड्रेसिंग रूम है जहां बहुत अधिक पारदर्शिता और ईमानदारी है

'उस स्थिति में नहीं हैं', क्या T-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम इतिहास दोहरा पाएगी ? गौतम गंभीर का सीधा जवाब
Gautam Gambhir react on T20 World Cup 2026: गौतम गंभीर के रिएक्शन ने मचाई हलचल
  • कोच गौतम गंभीर ने माना कि टी20 विश्व कप की तैयारियों में टीम अभी अपनी इच्छित स्थिति में नहीं है
  • गंभीर ने कहा कि टीम के पास टी20 विश्व कप से पहले अपनी फिटनेस और प्रदर्शन सुधारने के लिए पर्याप्त समय है
  • उन्होंने ड्रेसिंग रूम में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने पर जोर देते हुए खिलाड़ियों की फिटनेस को अहम बताया
Gautam Gambhir on T20 World Cup 2026:  भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने स्वीकार किया कि उनकी टीम अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के मामले में अभी उस स्थिति में नहीं है जहां वह पहुंचना चाहती है लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए टीम के पास अभी पर्याप्त समय है. गंभीर ने बीसीसीआई टीवी से बातचीत में फिटनेस के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने 46 सेकंड की क्लिप में कहा, ‘‘यह एक ऐसा ड्रेसिंग रूम है जहां बहुत अधिक पारदर्शिता और ईमानदारी है तथा हम चाहते हैं कि यह ड्रेसिंग रूम आगे भी ऐसा ही बना रहे। मुझे लगता है कि हम अभी भी उस स्थिति में नहीं हैं जहां हम टी20 विश्व कप तक पहुंचना चाहते हैं. ''

इस क्लिप के बाद पूरा साक्षात्कार बाद में प्रसारित किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद है कि खिलाड़ियों को फिट रहने का महत्व पता चल जाएगा। हमारे पास उस स्तर पर पहुंचने के लिए अभी भी तीन महीने हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं.‘‘ टी20 विश्व कप अगले साल फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। भारत इस प्रतियोगिता का मौजूदा चैंपियन है. 

गंभीर ने इसके साथ ही खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का अच्छी तरह से अहसास कराने और उन्हें समझने के लिए उनके सामने मुश्किल चुनौतियों को रखने की बात भी दोहराई. उन्होंने कहा, ‘‘हम खिलाड़ियों के सामने जितना संभव हो सके उतनी कड़ी चुनौती रखते हैं. हमने शुभमन (गिल) के साथ भी यही किया था, जब उन्हें टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था.‘‘

गिल ने कप्तान के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला में शानदार बल्लेबाज़ी की. उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने श्रृंखला 2-2 से बराबर की. इस सीरीज के सभी मैच रोमांचक रहे और प्रत्येक मैच पांचवें दिन तक खिंचा.

Gautam Gambhir, India, Cricket
