विज्ञापन
विशेष लिंक

'जब उम्मीदें धूमिल हो रही थी...' चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट पर गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल

Gautam gambhir on Cheteshwar Pujara retirement: भारत के दूसरे 'दीवार' के नाम से विख्यात हुए पुजारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रिटारमेंट का ऐलान किया.

Read Time: 2 mins
Share
'जब उम्मीदें धूमिल हो रही थी...' चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट पर गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल
Gautam gambhir on Pujara retirement
  • भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सभी प्रारूपों से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है.
  • पुजारा ने सोशल मीडिया पर भारतीय जर्सी पहनने और राष्ट्रगान गाने के अनुभव को भावुकता के साथ साझा किया है.
  • गौतम गंभीर ने पुजारा के संन्यास पर उन्हें उनके संघर्ष और शानदार करियर के लिए सोशल मीडिया पर बधाई दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gautam gambhir reaction on Cheteshwar Pujara retirement: भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है (Cheteshwar Pujara retirement). भारत के दूसरे 'दीवार' के नाम से विख्यात हुए पुजारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रिटारमेंट का ऐलान किया. पुजारा के रिटारमेंट के बाद टीम इंडिया के कोच और पूर्व भारतीय दिग्गज गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेय़र कर पुजारा को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी है. गंभीर ने अपने पोस्ट में लिखा, "जब तूफ़ान आया, तब वे डटे रहे, जब उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, तब उन्होंने संघर्ष किया. पुज्जी, बधाई हो!" गंभीर का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. 

पुजारा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा,  "भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना, और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपनी पूरी कोशिश करना - इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है, और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद,"

पुजारा ने बीसीसीआई, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को उनके करियर के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने देश-विदेश की उन सभी टीमों फ्रेंचाइजी को धन्यवाद दिया है, जिनके लिए वह खेले."

पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों की 176 पारियों में 43.60 की औसत से छह 19 शतक, जिसमें 3 दोहरे शतक हैं और 35 अर्धशतक की बदौलत 7,195 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 206 रहा। वह पांच वनडे भी खेले थे. टेस्ट क्रिकेट में पिछले एक दशक में भारत को देश-विदेश में मिली तमाम बड़ी सफलताओं में उनका अहम योगदान रहा है। पिछले एक साल से पुजारा कमेंट्री के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं. (ians के इनुपट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cheteshwar Arvind Pujara, Gautam Gambhir, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com