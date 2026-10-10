दूसरे टी-20 में हार के बाद गौतम गंभीर एक्शन में, बोले- T20 में सिर्फ ओपनर्स की जगह पक्की

भारतीय टीम को दूसरे टी20 में हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने पहले खेलते हुए 249 रन बनाए थे लेकिन वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारत की हार के बाद गौतम गंभीर ने टीम के खिलाड़ियों को लेकर बात की है और सीधे तौर पर माना है कि टीम में सिर्फ ओपनर्स ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह हर मैच के लिए पक्की है. गंभीर का यह बयान दूसरे टी-20 में भारत की शर्मनाक हार के बाद आया है.

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में ऑलराउंडर शिवम दुबे को नंबर 4 पर भेजने के फैसले का बचाव किया, भले ही वह कोई खास असर नहीं डाल पाए. उन्होंने दोहराया कि इस फॉर्मेट में टीम की रणनीति के लिए बैटिंग ऑर्डर में लचीलापन बहुत जरूरी है.ईशान किशन के आउट होने के बाद, अच्छी फॉर्म में चल रहे कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह शिवम दुबे को नंबर 4 पर भेजा गया था. लेकिन वह संघर्ष करते हुए 10 गेंदों में सिर्फ 7 रन ही बना पाए और मिडिल ओवर्स में वेस्टइंडीज के ऑफ-स्पिनर रोस्टन चेज का शिकार बनने वाले तीसरे बल्लेबाज बने.

गंभीर ने JSCA स्टेडियम में मैच के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने लंबे समय से उनका इस्तेमाल इसी तरह किया है, जिसमें वर्ल्ड कप और उससे पहले का समय भी शामिल है. ऐसा नहीं है कि यह आज लिया गया कोई अचानक या एक बार का फैसला था."

गंभीर ने दुबे को प्रमोट करने के फैसले का बचाव किया और कहा कि "भारत अपने बैटिंग ऑर्डर में लचीलापन बनाए रखेगा, यह इंटरनेशनल क्रिकेट है.. कभी-कभी चीजें आपके पक्ष में होती हैं, तो कभी नहीं. आज हमने मोमेंटम खो दिया, लेकिन उन्हें नंबर 4 पर भेजकर हमें काफी मोमेंटम भी मिला."

कोच गौतम गंभीर ने आगे कहा, "सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे लगता है कि हम हमेशा अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर लचीले रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे. जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली है, मैंने हमेशा कहा है कि T20 क्रिकेट में सिर्फ ओपनर्स ही पक्के होते हैं. बाकी बैटिंग ऑर्डर लचीला होना चाहिए"

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