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गंभीर और गिल ने BCCI से कर दी मांग, वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले इस टीम से सीरीज खेलने की चाहत

IND vs SA ODI Series: वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया की कोशिश है की साउथ अफ्रीका से एक वन्द्या सीरीज खेली जा सके ताकि तैयारियों मदद मिले.

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गंभीर और गिल ने BCCI से कर दी मांग, वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले इस टीम से सीरीज खेलने की चाहत
Gambhir and Gill Special Demand to BCCI

IND vs SA ODI Series Demand: हालांकि 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अभी एक साल से ज़्यादा का समय है, लेकिन टूर्नामेंट की तैयारी और प्लानिंग काफी समय से चल रही है. भारतीय टीम मैनेजमेंट यह पक्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि टीम वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी फ़ॉर्म में पहुंचे. खबरों के मुताबिक, BCCI ने हाल ही में क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) से बातचीत की है ताकि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक अहम ODI सीरीज़ आयोजित की जा सके.

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चूंकि 2027 वर्ल्ड कप मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, इसलिए BCCI टूर्नामेंट से पहले साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज़ के लिए CSA से बातचीत कर रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि BCCI ने भारतीय टीम मैनेजमेंट की खास गुज़ारिश पर यह बातचीत की है. टीम मैनेजमेंट की कमान अभी कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के हाथों में है.

यह बातचीत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चार से छह मैचों की ODI सीरीज़ के लिए हो रही है. BCCI ने अभी तक IPL 2027 के बाद भारत के क्रिकेट दौरों को फाइनल नहीं किया है, इसलिए 'फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम' में ज़रूरत पड़ने पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ आयोजित करने के लिए काफी गुंजाइश है.

खिलाड़ियों की फिटनेस पर खास ध्यान

रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारी का एक और पहलू यह पक्का करना है कि सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट में सबसे अच्छी हालत में पहुंचें. इसी वजह से, टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रूक्स ने खिलाड़ियों के फिटनेस प्रोग्राम के लिए पहले ही एक प्लान तैयार कर लिया है.

भारत के कप्तान शुभमन गिल को भी गुरुवार को BCCI की रिव्यू मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया था, ताकि वह फिटनेस प्रोग्राम प्लान पर खिलाड़ियों का नज़रिया बता सकें.

खबरों के मुताबिक, BCCI चाहता है कि खिलाड़ियों की फिटनेस के मामले में सभी स्टेकहोल्डर्स एकमत हों और बातचीत में कोई कमी न रहे. तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों की फिटनेस पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

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