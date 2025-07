IND vs ENG 2nd Test: बर्मिंघम में बने 12 महारिकॉर्ड, शुभमन गिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

List of records broken in 2nd Test, IND vs ENG: दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन इंग्लैंड को 336 रन से हराकर भारत ने एजबेस्टन में ऐतिहासिक जीत हासिल की. भारत ने इस तरह पांच मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की. इंग्लैंड ने लीड्स में पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था. इस टेस्ट मैच में कैप्टन शुभमन गिल ने इतिहास रचा और पहली पारी में 269 रन तो वहीं, दूसरी पारी में 161 रन बनाए जिसके कारण भारतीय टीम ने इंग्लैंड को विशाल टारगेट दिया. इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की. खासकर आकाश दीप ने इतिहास रचते हुए मैच में पूरे 10 विकेट लेने में सफलता हासिल की. गिल को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. इस टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड बने जिसे देखकर दुनिया हैरत में हैं.

234 - ऑस्ट्रेलिया (466 मैच)

216 - इंग्लैंड (558 मैच)

100* - भारत (293 मैच)

98 - साउथ अफ्रीका (236 मैच)

88 - वेस्टइंडीज (258 मैच)

66 - पाकिस्तान (220 मैच)

58 - श्रीलंका (165 मैच)

57 - न्यूजीलैंड (229 मैच)

14 - बांग्लादेश (88 मैच)

8 - जिम्बाब्वे (68 मैच)

3 - अफगानिस्तान (7 मैच)

1 - आयरलैंड (5 मैच)

विराट कोहली बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, नॉटिंघम, 2018

शुभमन गिल बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, बर्मिंघम, 2025*

इंग्लैंड में टेस्ट कप्तान के तौर पर प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी

कपिल देव, लीड्स, 1986

विराट कोहली, नॉटिंघम, 2018

शुभमन गिल, बर्मिंघम, 2025*

• घर पर:

434 रन बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, राजकोट, 2024

कप्तान: रोहित शर्मा

• विदेश में सबसे बड़ी जीत:

336 रन बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, बर्मिंघम, 2025*

कप्तान: शुभमन गिल

दोनों मैचों में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स थे और मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम थे.

25 साल 297 दिन - शुभमन गिल*

इंग्लैंड के खिलाफ, बर्मिंघम, 2025

26 साल 198 दिन - सुनील गावस्कर

न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑकलैंड, 1976

26 साल 288 दिन - विराट कोहली

श्रीलंका के खिलाफ, कोलंबो, 2015

26 साल 296 दिन - विराट कोहली

श्रीलंका के खिलाफ, कोलंबो, 2015

27 साल 41 दिन - एमएके पटौदी

न्यूजीलैंड के खिलाफ, डुनेडिन, 1968

चेतन शर्मा बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, बर्मिंघम, 1986

वेंकटेश प्रसाद बनाम साउथ अफ्रीका, डरबन, 1996

आकाश दीप बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, बर्मिंघम, 2025*

10/187 आकाश दीप, बर्मिंघम 2025*

10/188 सी शर्मा, बर्मिंघम 1986

9/110 जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट ब्रिज 2021

9/134 ज़हीर खान, ट्रेंट ब्रिज 2007

गिल की ओर से एक मैच में सबसे अधिक रन:

430 vs इंग्लैंड बर्मिंघम, 2025 (टेस्ट)

208 vs न्यूजीलैंड, हैदराबाद, 2023 (वनडे)

126* vs न्यूजीलैंड, आईपीएल, 2023 (T20I)

