साल 2025 में क्रिकेट के 5 बवाल जिसने सितारों को किया बेहाल, खेल पर उठे सवाल

Five cricket controversies in 2025: साल 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास कायम किया तो कप्तान शुभमन गिल और उनकी सेना ने इंग्लैंड में जाकर मुश्किल क्रिकेट का सामना करते हुए झंडे गाड़ दिए. इन सबके बावजूद बीत रहे इस साल को क्रिकेट कॉन्ट्रोवर्सीज़ या मैदान के बाहर के उन विवादों के लिए याद किया जाएगा जो कई बार मैदान के कारनामों से बड़े बनकर सुर्ख़ियों में छाये रहे और खेल पर असर डालते रहे.

बेंगलुरु विक्टरी परेड का हादसा

दुनिया की सबसे अमीर और ग्लैमरस क्रिकेट लीग IPL का ख़िताब जीतने में बेंगलुरु की टीम को 18 साल लग गये. साल 2025 के जून का पहला हफ़्ता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. अहमदाबाद में खेले गए फ़ाइनल में विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 43 रन बनाए और बैंगलोर ने पंजाब को हराकर पहली बार ख़िताब पर अपना नाम लिख लिया. इसके साथ ही बैंगलोर के फ़ैन्स जश्न में सराबोर हो गये.

बड़ा बवाल RCB की जीत के बाद हुआ. RCB की ख़िताबी जीत के जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु में विक्टरी परेड का ग़ैर-ज़िम्मेदाराना आयोजन जश्न-समारोह पर भारी पड़ गया. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB के सितारों को देखने के लिए 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. भगदड़ मच गई. ये हादसा 11 लोगों की दर्दनाक मौत का गवाह बन गया. जीत का जश्न फिर मौत के मातम में बदल गया. इसका असर अब आनेवाले सभी विक्टरी समारोह पर पड़ना लाज़िमी हो गया.

विराट-रोहित-गिल-गंभीर विवाद

टीम इंडिया के लिए साल 2025 उतार-चढ़ाव भरा साबित हुआ. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर ट्रान्जिशन में होते हुए अपना लोहा मनवा दिया. लेकिन इसी टीम को जब दक्षिण अफ़्रीका के हाथों भारत में टेस्ट सीरीज़ में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा तो कोच गौतम गंभीर की रणनीति और रवैये और टीम चयन को लेकर लगातार सवाल उठने लगे.

गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता पर ये भी आरोप लगे कि इन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को निशाने पर लेकर टीम इंडिया के लिए भी मुश्किलें खड़ी की हैं. आलोचक रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरे को उनका आख़िरी दौरा कहने लगे. लेकिन उसके बाद से दोनों ही दिगग्जों के बल्ले आग उगलने लगे. ROKO के प्रदर्शन ने दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स के दांतो तले दबाने को मजबूर कर दिया.

मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की जोड़ी ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का चयन करते वक्त उपकप्तान शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप करने का बोल्ड फ़ैसला तो लिया. मगर इनके फ़ैसले लेने के तरीकों पर भी सवाल उठे.

इससे पहले वनडे से रोहित शर्मा की कप्तानी छीनने और शुभमन गिल को पहले उपकप्तान बनाने और फिर अचानक ड्रॉप करने का तरीका क्रिकेट फ़ैन्स को कुछ रास नहीं आया. कुल मिलाकर साल 2025 में क्रिकेट टीम की तमाम कामयाबियों के साथ टीम इंडिया और टीम मैनेजमेंट के बीच तालमेल को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे.

स्मृति मंधाना शादी विवाद

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साल के आख़िर में नवी मुंबई में ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीता और करोड़ों क्रिकेट फ़ैन्स के लिए ये 1983 वर्ल्ड कप की जीत जैसा लम्हा साबित हुआ. इसी बीच उपकप्तान और टीम की सुपरस्टार स्मृति मंधाना की बॉलीवुड सिंगर पलाश मुच्छल संग शादी का एलान भी फ़ैन्स के लिए जश्न की वजह बना रहा. एक के बाद एक स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी से पहले मंगनी और तमाम रस्मों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं.

फिर अचानक 23 नवंबर को ये बहुचर्चित शादी कैंसिल हो गई. मंधाना के पिता अस्पताल में भर्ती हुए. पलाश मुच्छल के तरफ़ से धोखे की कई ख़बरें और अटकलों का दौरा भी चला. पिछले दशक या दो दशकों में इतना विवाद शायद ही किसी क्रिकेटर और बॉलीवुड की शादी को लेकर हुआ हो. आख़िरकार स्मृति मंधाना ने कहा कि वो अब आगे बढ़ गई हैं और क्रिकेट ही उनके लिए सबसे प्यारी चीज़ है.

अंडर-19 एशिया कप में भड़के वैभव सूर्यवंशी, क्रिकेटर्स

साल 2025 ने IPL के दौरान बिहार के 14 साल के एक छोटे पैकेट का बड़ा धमाका देखा. पहली ही गेंद पर छक्का लगाने के साथ बिहार के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आनेवाले कई मैचों में अलग-अलग स्तर पर एक से बढ़कर एक कई बड़े धमाके किये. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप अंडर-19 के फ़ाइनल में ख़ासकर वैभव सूर्यवंशी के व्यवहार की फ़ैन्स ने बड़ी आलोचना की. क्रिकेट फ़ैन्स के लिए हार से बड़ी दुख की वजह रही वैभव और इस टीम का व्यवहार.

वैसे 14 साल के वैभव या दूसरे भारतीय खिलाड़ियों का भड़कना पूरे मसले का एक पहलू है. दूसरा पहलू ये भी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी लगातार स्लेजिंग करते रहे और टीम इंडिया को मैच के दौरान भड़काते रहे. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इसपर अबतक सबके सामने अपनी बात रखी नहीं है.

एशिया कप हैंडशेक गेट

दुबई में अंडर-19 एशिया कप से पहले एशिया कप के आयोजन के दौरान इतने विवाद हुए जो साल 2025 की सीमा भी लांघ गये. कश्मीर में इसी साल पहलगाम में हुए हमले और आम लोगों की हत्या के परिप्रेक्ष्य में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से टूर्नामेंट के दौरान हाथ मिलाने से इंकार कर दिया.

Photo Credit: AFP

भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप के फ़ाइनल में आईं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल से ज़्यादा टीम इंडिया को अपनी हरकतों और इशारों से जवाब देते रहे. पाकस्तानी खिलाड़ी भारतीय फ़ैन्स के ख़िलाफ़ भी भद्दे इशारे करते दिखे. और तो और, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी भी शामलि हो गए.

भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का ख़िताब अपने नाम कर लिया. आख़िरकार मैच के बाद एशिया कप की चैंपियन टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ख़िलाड़ियों ने एसीसी के चेयरमैन से ट्रॉफ़ी लेने से इंकार कर दिया.

इसके बाद मोहसिन नक़वी मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ गए. वो एशिया कप की ट्रॉफ़ी को विजेता भारतीय टीम के हक़ में वहीं रहने देने के बजाए उसे अपने साथ लेते गए. टीम इंडिया ने मैच जीता, दिल जीता लेकिन बग़ैर ट्रॉफ़ी के वापस आए और विवादों का ये सिलसिला 2026 के लिए भी बरक़रार रह गया.