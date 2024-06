मिरेकल रिकॉर्ड का मंडे...अनजान बल्लेबाज के 27 गेंदों में शतक से लेकर फर्ग्युसन की अद्भुत गेंदबाजी तक

क्रिकेट इतिहास में ऐसे कुछ ही दिन हुए हैं जब बल्ले और गेंद दोनों से रिकॉर्ड देखने को मिले हो और ऐसे रिकॉर्ड, जिसके तोड़ना शायद ही किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए संभव हो. पहले एस्टोनिया के लिए खेलते हुए साहिल चौहान ने 27 गेंदों पर टी20 अंतरराष्ट्रीय का सबसे तेज शतक बनाया और कई रिकॉर्ड तोड़े तो उसके बाद आईसीसी टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन ने अर्द्भुत गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए चार ओवर में चार मेडन फेंके और तीन विकेट हासिल किए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ मैच में सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया.

साहिल चौहान की अविश्‍वसनीय पारी

साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ एपिस्कोपी में हो रही छह मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी की. 32 साल के चौहान जो इस सीरीज के पहले मैच में बिना कोई रन बनाए आउट हुए थे, उन्होंने 351.21 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर इतिहास रच दिया. साहिल चौहान ने सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़ा. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय या फिर किसी भी टी20 मैच में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है.

साहिल जब बल्लेबाजी को आए तो उन्होंने आते ही प्रहार किया और पहली तीन लीगल डिलवरी पर 6,4,6 लगाए. इसके बाद एस्टोनिया की पारी के छठवें ओवर में उन्होंने चार छक्के और एक चौका लगाया. एस्टोनिया को जब चौथा झटका लगा, जब साहिल 17 गेंदों में 66 रन बनाकर खेल रहे थे. साहिल ने इसके बाद भी तबाही मचानी जारी रखी. साहिल ने आठवें ओवर में चार छक्के लगाए जबकि नौंवें ओवर में उन्होंने तीन छक्के लगाए.

साहिल ने ना सिर्फ टी20 इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया बल्कि उन्होंने साइप्रस के खिलाफ 41 गेंदों में छह चौके और 18 छक्कों के दम पर 144 रनों की पारी खेली. इस दौरान साहिल टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक पारी में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

लॉकी फर्ग्यूसन की अद्भुत गेंदबाजी

आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के ग्रुप सी के मुकाबले में न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ अद्भुत गेंदबाजी की. उन्होंने इस मैच में चार ओवर फेंके और यह चारों मेडन रहे. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय का केवल दूसरा मौका था, जब कोई गेंदबाज चार ओवरों के स्पेल में चार मेडन फेंकने में सफल रहा हो. उनसे पहले ऐसा कनाडा के साद बिन जफर ने किया था. बिन जफर ने 2021 में टी20 विश्व कप अमेरिका क्षेत्रीय क्वालीफायर मैच के दौरान कनाडा के खिलाफ चार मेडन ओवर फेंके थे.

