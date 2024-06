Team India Coach: कोच की रेस में गंभीर ही नहीं एक और भारतीय स्टार शामिल, दोनों ने दिया इंटरव्यू , सामने आई बड़ी अपडेट

Gautam Gambhir and WV Raman interviewed by CAC: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और डब्ल्यू वी रमन को मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के पद के लिए साक्षात्कार दिया. यह इंटरव्यू ‘जूम कॉल' पर हुआ जिसमें गंभीर, रमन और सीएसी प्रमुख अशोक मल्होत्रा ​​​​ऑनलाइन शामिल हुए. बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘हां, गंभीर बीसीसीआई के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए. आज एक दौर की चर्चा हुई. कल एक और दौर होने की उम्मीद है जुड़े.

उन्होंने कहा,‘‘ गंभीर के बाद रमन (Gambhir, Raman interviewed by CAC, former set to be named India coach) का इंटरव्यू हुआ. यह भी जूम पर हुआ . उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट के लिए अपना रोडप्रमोशन रखा. यह इंटरव्यू 40 मिनट तक चला . समिति ने कुछ सवाल पूछे जिसके बाद प्रेग्नेंसी देखी गई. माना जा रहा है कि गंभीर एकमात्र उम्मीदवार हैं जो आवेदक में हैं और उनके नाम की घोषणा औपचारिकता है जो अगले 48 घंटों में हो सकती है. सीएसी के अध्यक्ष मल्होत्रा ​​और उनके सहयोगी जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक के साथ गंभीर बातचीत के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया है.

परांजपे और सुलक्षणा दोनों मुंबई में रहते हैं. माना जा रहा है कि चर्चा अगले तीन वर्षों के लिए गंभीर की रणनीति पर केंद्रित थी, जिस दौरान विभिन्न प्रारूपों में तीन आईसीसी टूर्नामेंट होने वाले थे. मंगलवार शाम को शीर्ष परिषद की बैठक होगी और समझा जाएगा कि सचिव जय शाह अंतिम घोषणा से पहले कोच चयन प्रक्रिया के बारे में सदस्यों को अवगत कराएंगे. सीएसी उत्तर क्षेत्र से चयनकर्ता पद के लिए कुछ अपेक्षाकृत शिकायतों का साक्षात्कार भी ले रही है.

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज 42 वर्षीय गंभीर ने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी. मौजूदा भारतीय कोच राहुल द्रविड़ अमेरिका और वेस्टइंडीज में चल रहे मौजूदा टी20 विश्व कप टीम का अभियान खत्म होने के बाद पद छोड़ देंगे. ग्रुप लीग चरण में अजेय रहने के बाद टीम सुपर आठ मैचों के लिए बारबाडोस में है. उसे तुरत को अफ़गानिस्तान से खेलना है .