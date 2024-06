T20 WC 2024: स्टीफन फ्लेमिंग ने कर दी भविष्यवाणी, इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में लाओ और सुपर-8 में तहलका मचाओ

Stephen Fleming on Kuldeep Yadav For Super-8: टीम इंडिया सुपर 8 में अपने मुकाबले को लेकर क्या कुछ रणनीति में बदलाव करेगी इसको लेकर अभी चर्चा जरूर चल रही होगी लेकिन पिच को लेकर बात करें तो ये न्यूयॉर्क की नहीं ये वेस्टइंडीज की पिचहोगी जहाँ तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी क्योंकि वहां पिच में टर्न की उम्मीद है. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग का मानना है कि टी20 विश्व कप के सुपर 8 (T20 WC 2024 Super-8 in West Indies) के चरण में वेस्टइंडीज की पिचों से टर्न मिलने की संभावना है और ऐसे में विकेट लेने की अपनी क्षमता के कारण बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav X factor in Super -8 Clash) भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. भारत अभी तक टूर्नामेंट में तीन तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तथा दो स्पिनरों रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के साथ मैदान में उतरा है.

ये खिलाड़ी बन सकता है एक्स फैक्टर

फ्लेमिंग ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से कहा,‘‘अगर विकेटों से टर्न मिलता है जैसा कि टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ उम्मीद की जा रही है, तो फिर (Stephen Fleming on Kuldeep Yadav in Super-8) कुलदीप इसमें विकेट लेने की अतिरिक्त क्षमता जोड़ सकते हैं.'' उन्होंने कहा,‘‘उनके पास अभी दोनों तरह के संयोजन आजमाने का मौका है जो कि अच्छा है लेकिन खेल में आप लकीर का फकीर बनकर नहीं रह सकते जिससे कि आप परिस्थितियों का फायदा उठाने से चूक जाओ.''

सुपर-8 में अफगानिस्तान से भारत का पहला मुकाबला

भारत को सुपर 8 में अपना पहला मैच गुरुवार को बारबाडोस में अफगानिस्तान (IND vs AFG WC 2024 Super-8) के खिलाफ खेलना है. भारत अभी तक बाएं हाथ के दो स्पिनर के साथ उतरा है. इनमें अक्षर (Axar Patel in T2 WC 2024) को सफलता मिली लेकिन जडेजा तीन मैच में केवल तीन ओवर ही कर पाए. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लंबे समय से कोच रहे फ्लेमिंग को एक ही विधा के दो खिलाड़ियों को टीम में रखने में कोई आपत्ति नहीं है.

उन्होंने कहा,‘‘मिशेल सेंटनर और जडेजा चेन्नई के लिए इसी तरह की भूमिका निभाते हैं और कुछ अवसरों पर हमारे लिए एक ही तरह के गेंदबाजों से आठ ओवर करवाना मुश्किल काम हो जाता है. वे एक ही तरह के कौशल वाले गेंदबाज हैं लेकिन उनमें भिन्नता भी है और अगर परिस्थितियों अनुकूल हों तो दोनों खतरनाक साबित हो सकते हैं.''

फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘इसलिए भारत उनके ऑलराउंड कौशल और गेंदबाजी कौशल के कारण उन्हें मौका दे रहा है. जडेजा परिस्थितियां अनुकूल होने पर बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं जैसा कि हम वर्षों से देख रहे हैं. जहां तक अक्षर का सवाल है तो वह न्यूयॉर्क जैसी कुछ अलग तरह की परिस्थितियों में आक्रमण को मजबूत बनाते हैं.''

(भाषा के इनपुट के साथ)