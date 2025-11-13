पुजारा ने दी रोहित और कोहली को वॉर्निंग, पूर्व बल्लेबाज ने शमी को लेकर कह दी अहम बात

विज्ञापन
भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने बृहस्पतिवार को कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को चेताते हुए कहा है कि इन दोनों के लिए 2027 वनडे विश्व कप से पहले अब हर द्विपक्षीय श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण होगी. पुजारा ने कहा कि अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे दोनों दिग्गजों के लिये लंबे ब्रेक के बाद लय हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे श्रृंखला खेलने के बाद अब वे रांची में 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी श्रृंखला खेलेंगे.

जियो स्टार विशेषज्ञ पुजारा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पूर्व कहा ,‘दोनों के लिये हर श्रृंखला अहम होगी क्योंकि अगर आप एक ही प्रारूप खेल रहे हैं तो खेल से जुड़े रहना अहम है. दोनों ब्रेक के बाद खेलेंगे तो यह अधिक चुनौतीपूर्ण होगा.' उन्होंने कहा,‘मुझे एक ही प्रारूप खेलने का अनुभव है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर लय हासिल करना अहम होता है. सफेद गेंद के क्रिकेट में यह आसान होता है.'

पुजारा ने कहा,‘उम्र के कारण उन्हें और मेहनत करनी होगी जो वे कर रहे हैं. उन्होंने रन बनाये हैं और उम्मीद है कि वे 2027 विश्व कप तक खेलते रहेंगे.' 38 वर्ष के रोहित ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 73 और तीसरे में नाबाद 121 रन बनाकर प्लेयर आफ द सीरिज का पुरस्कार जीता. वहीं कोहली ने तीसरे मैच में नाबाद 74 रन बनाये.

विश्व कप 2023 के बाद टखने का ऑपरेशन कराने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मार्च के बाद से भारत के लिये नहीं खेला है. उन्हे  वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखलाओं में टीम में जगह नहीं मिल सकी. पैंतीस वर्ष के शमी ने आखिरी बार 2023 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. क्या शमी के लिये रास्ते बंद हो चुके हैं, पर पुजारा ने कहा,‘मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं. चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को उनसे ईमानदारी से बात करनी चाहिये कि वे उसे चुनना चाहते हैं या युवा खिलाड़ियों पर फोकस होगा. अगर उसे सूचना दी जाती है तो आगे खेलना या नहीं खेलना, उसका फैसला होगा'
 

