'वो भारत के खिलाफ जीत नहीं सकते', पूर्व भारतीय दिग्गज कीर्ति आजाद ने पाक PM शहबाज शरीफ के 'Boycott' वाले बयान पर किया पलटवार

Kirti Azad hit back at Pakistan PM Shehbaz Sharif Match Boycott vs IND: पाकिस्तान के ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने पर TMC सांसद कीर्ति आजाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि, "शहबाज शरीफ भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो भारत के खिलाफ नहीं जीत सकते. उन्होंने कहा कि इज्ज्त बचाने का यही एकमात्र तरीका है.