विज्ञापन
विशेष लिंक

'वो भारत के खिलाफ जीत नहीं सकते', पूर्व भारतीय दिग्गज कीर्ति आजाद ने पाक PM शहबाज शरीफ के 'Boycott' वाले बयान पर किया पलटवार

Kirti Azad hit back at Pakistan PM Shehbaz Sharif Match Boycott vs IND: भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने पर TMC सांसद कीर्ति आजाद ने पाक PM शहबाज शरीफ के बयान पर पलटवार किया है.

Read Time: 1 min
Share
'वो भारत के खिलाफ जीत नहीं सकते', पूर्व भारतीय दिग्गज कीर्ति आजाद ने पाक PM शहबाज शरीफ के 'Boycott' वाले बयान पर किया पलटवार
Kirti Azad hit back at Pakistan PM Shehbaz Sharif Match Boycott vs IND:

Kirti Azad hit back at Pakistan PM Shehbaz Sharif Match Boycott vs IND: पाकिस्तान के ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने पर TMC सांसद कीर्ति आजाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि, "शहबाज शरीफ भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो भारत के खिलाफ नहीं जीत सकते. उन्होंने कहा कि इज्ज्त बचाने का यही एकमात्र तरीका है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Suryakumar Ashok Yadav, T20 World Cup 2026, Cricket, Kirtivardhan Azad
Get App for Better Experience
Install Now