बाबर, रिजवान सहित कई पाकिस्तानी क्रिकेटर हुए पोंजी स्कीम का शिकार, झेलना पड़ सकता है इतना मोटा नुकसान

पड़ोसी पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता. हर घटना अपने आप में एक न्यू नॉर्मल सी लगती है. और बाबर आजम सहित कई खिलाड़ियों के साथ घटी घटना भी कुछ ऐसा ही कह रही है

Read Time: 2 mins
पाकिस्तान क्रिकेट और इस देश में कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है. हर गड़बड़ एक सामान्य सी बात नजर आती है. पूर्व कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और तेज गेंदबाजी की अगुआई करने वाले शाहीन शाह अफरीदी सहित पाकिस्तान के कई शीर्ष क्रिकेटर कथित तौर पर एक ‘पोंजी स्कीम' का शिकार हो गए हैं जिसमें उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है. एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि यह मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के संज्ञान में आ गया है और बोर्ड इस कथित वित्तीय घोटाले की जांच कर रहा है. सूत्र के अनुसार करीब एक दर्जन मौजूदा खिलाड़ियों (जिनमें फखर जमां, शादाब खान और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं) के साथ एक पूर्व टेस्ट कप्तान ने भी एक पाकिस्तानी कारोबारी के पास बड़ी रकम निवेश की थी और अब यह व्यवसायी देश छोड़कर जा चुका है.

सूत्र ने कहा, ‘यह कारोबारी पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ फ्रेंचाइजी को प्रायोजित करने से भी जुड़ा रहा है और उसने शुरूआत में पहले कुछ महीनों तक खिलाड़ियों को मुनाफे का भुगतान किया, लेकिन बाद में उसने भुगतान बंद कर दिया.' जब प्रभावित खिलाड़ियों ने उससे संपर्क किया तो कारोबारी ने कथित तौर पर यह दावा किया कि उसे भारी नुकसान हुआ है. इसमें  खिलाड़ियों की निवेश राशि और उसकी अपनी पूंजी भी शामिल है. उसने कहा कि वह पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है. 

सूत्र ने कहा, ‘इसके बाद उसने फोन कॉल और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया और देश छोड़कर चला गया. कई खिलाड़ियों ने अपनी व्यक्तिगत बचत ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों की रकम भी इसमें निवेश कर दी थी. सूत्र ने कहा, ‘यह मूल रूप से एक ‘पोंजी योजना' (पिरामिड बिक्री योजना) थी जिसमें नुकसान होने लगा. अब इन खिलाड़ियों के सामने करोड़ों रुपये गंवाने का खतरा है.' सूत्र के अनुसार क्रिकेटरों और उनके सहयोगियों द्वारा निवेश की गई कुल राशि एक अरब रुपये से भी अधिक हो सकती है.

 
 

