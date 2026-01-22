विज्ञापन

सनी देओल की फिल्में पाकिस्तान में नहीं होतीं रिलीज, धर्मेंद्र के लाडले से खार क्यों खाते हैं पाकिस्तानी?

सनी देओल, बॉर्डर 2 के साथ सिनेमाघरों में गदर मचाने के लिए तैयार हैं. उनकी फिल्म दुनियाभर में रिलीज होने वाली है. लेकिन इससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना आपको ऐसी जगह के बारे में भी बताएं जहां सनी देओल की फिल्में रिलीज नहीं होतीं.

पाकिस्तान में बैन हैं सनी देओल!
नई दिल्ली:

सनी देओल की बॉर्डर 2 23 जनवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है जबकि फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी नजर आएंगे. बॉर्डर 2 बजट लगभग 150 करोड़ रुपये है. फिल्म को एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. उनका नाम सर्च में है और वजह है उनके लिए प्यार और उनकी फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट. 

सेंसर के लिए फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई. इसके बाद जो रिव्यू सामने आए उनमें भी यही बताया जा रहा है कि फिल्म कमाल की बनी है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड रिलीज होने वाली है लेकिन गल्फ कंट्रीज में रिलीज नहीं होगी. इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, साउदी अरब और UAE शामिल हैं. इसकी वजह फिल्म में एंटी पाकिस्तान कंटेंट होना है. पाकिस्तान में तो कोई सोच ही नहीं सकता कि बॉर्डर-2 देख ले. इसके पीछे की बड़ी वजह हैं खुद लीड हीरो सनी देओल. ऐसा इसलिए क्योंकि सनी देओल की फिल्में पाकिस्तान में बैन हैं.

पाकिस्तान में बैन हैं सनी देओल

सनी देओल ने बॉर्डर 2 से पहले देशभक्ति से सजी जो भी फिल्में बनाई हैं वे पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुईं और इस लिस्ट में एक दो या तीन नहीं बल्कि पांच फिल्में हैं. सभी फिल्में भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी के बैकड्रॉप पर थीं इसलिए इन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज होने के लिए हरी झंडी नहीं मिली. पाकिस्तान में बैन सनी देओल की फिल्मों की बात करें तो इनमें बॉर्डर, गदर, इंडियन, मां तुझे सलाम, द हीरो जैसी फिल्में शामिल हैं. 

पाकिस्तान में क्यों बैन हैं सनी देओल ?

सनी देओल की फिल्मों से ही साफ है कि उन्हें पाकिस्तान में बैन क्यों किया गया है. बताया भी यही जाता है कि सनी की फिल्में पाकिस्तान में बैन होने की सबसे बड़ी वजह देशभक्ति वाली फीलिंग है. इन फिल्मों में भारत देश के प्रति इतना प्यार, सम्मान और इज्जत होता है कि ये फिल्में पाकिस्तान में बैन होना साफ समझ आता है.

