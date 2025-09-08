विज्ञापन
पूर्व गेंदबाजी कोच ने Asia Cup 2025 में इन दो खिलाड़ियो को बताया टीम इंडिया की गेंदबाजी ताकत

Team India Asia Cup 2025: भरत अरुण ने 2014 से 2021 के बीच भारत के गेंदबाजी कोच के रूप में दो सफल कार्यकाल बिताए थे.

  • भरत अरुण ने कहा कि अर्शदीप सिंह को मैच लय जल्दी हासिल करना एशिया कप में महत्वपूर्ण होगा
  • अरुण ने जसप्रीत बुमराह की लगातार बिना आराम के खेलने की क्षमता को भारत की ताकत बताया है
  • हर्षित राणा की गेंदबाजी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए अरुण ने उनकी निरंतरता और प्रदर्शन सुधारने पर जोर दिया
Bharat Arun on Arshdeep Singh and Jasprit Bumrah Bowling: पूर्व राष्ट्रीय गेंदबाजी कोच भरत अरुण का मानना ​​है कि अर्शदीप सिंह की "मैच लय" जल्दी हासिल करने की क्षमता और जसप्रीत बुमराह की बिना आराम के लगातार खेलने की क्षमता भारत के एशिया कप अभियान को परिभाषित करेगी. अरुण ने कहा कि इंग्लैंड में शानदार गेंदबाजी करने के बावजूद, अर्शदीप अभी भी प्रतिस्पर्धी ओवरों की कमी महसूस कर रहे हैं. हालाँकि, उन्होंने उत्तर क्षेत्र के लिए दलीप ट्रॉफी का एक मैच खेला था. भारत बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा.

अरुण ने पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "अर्शदीप, हम सभी जानते हैं कि वह क्या करने में सक्षम है. उसने इंग्लैंड में काफी गेंदबाजी की होगी, लेकिन उसे मैच अभ्यास की कमी ज़रूर महसूस हो रही है. लय वास्तव में मैच खेलने से आती है, चाहे आप नेट और अभ्यास सत्रों में कितनी भी गेंदबाजी करें."

कोच, जिन्होंने 2014 से 2021 के बीच भारत के गेंदबाजी कोच के रूप में दो सफल कार्यकाल बिताए थे, ने कहा, "मुझे लगता है कि मैचों में गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण है. अर्शदीप के लिए यह एक बड़ी चुनौती है. वह कितनी जल्दी अपनी मैच लय वापस पाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा. यह पल भर में हो सकता है या उन्हें लय में आने में कुछ मैच लग सकते हैं."

बुमराह हर मैच खेल सकते हैं. बुमराह के बारे में, अरुण ने ज़ोर देकर कहा कि तीन हफ़्तों में छह टी20 मैच उन्हें परेशान नहीं करेंगे. "मैं जसप्रीत को खेलते देखना पसंद करूँगा. लेकिन मुझे लगता है कि यह उसका फैसला है. मुझे लगता है कि उसे सभी मैच खेलने चाहिए. लेकिन असली फैसला जसप्रीत को ही लेना होगा. मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट के प्रारूप को देखते हुए उसे आराम की ज़रूरत होगी.

"तो, अगर वह गेंदबाजी कर रहा है, तो पूरे टूर्नामेंट में उसे जो अच्छी लय मिलती है, उसे जारी रखना भी ज़रूरी है, जो उसके लिए बहुत अच्छा होगा," अरुण ने कहा. हर्षित राणा: प्रतिभा के लिए निरंतरता ज़रूरी है. कोलकाता नाइट राइडर्स में हर्षित राणा के साथ काम कर चुके अरुण ने इस तेज़ गेंदबाज़ की क्षमता की सराहना की, लेकिन निरंतरता पर ज़ोर दिया. "हर्षित टी20 क्रिकेट में बहुत प्रभावशाली रहे हैं. वह इस मायने में बहुत प्रतिभाशाली गेंदबाज़ हैं कि वह अच्छी तरह से छिपी हुई धीमी गेंदें फेंक सकते हैं. उनकी यॉर्कर भी अच्छी है और वह नई गेंद को भी अच्छी तरह से चला सकते हैं.

"उनके लिए चुनौती लगातार अच्छा प्रदर्शन करना और अपनी गेंदबाजी को सही तरीके से लागू करना होगा. उनकी क्षमताएँ और प्रतिभा असाधारण हैं," उन्होंने कहा. एशिया कप के लिए कुलदीप तैयार. भरत अरुण को भरोसा था कि कुलदीप यादव, जो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ के दौरान प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए थे, एशिया कप में प्रभाव छोड़ेंगे. "कुलदीप यादव एक गेंदबाज़ के तौर पर काफ़ी क़ाबिल हो गए हैं. वह बेहतरीन गेंदबाज़ी कर रहे हैं. और यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह इंग्लैंड में नहीं खेल पाए. "लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने काफ़ी ओवर खेले होंगे. और वह काफ़ी अनुभवी भी हैं. टी20 फ़ॉर्मेट में उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव है," अरुण ने कहा.

अरुण का मानना ​​है कि हाल ही में दलीप ट्रॉफी में खेलने की बदौलत कुलदीप ने अपनी लय वापस पा ली होगी. "...दलीप ट्रॉफी में ये 35 ओवर उनके लिए अपनी लय वापस पाने के लिए काफ़ी अच्छे रहे होंगे. लेकिन मैं उनके प्रदर्शन (विकेट न मिलने) को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. एक कोच के तौर पर, मैं सिर्फ़ कुलदीप की लय देखना चाहूँगा.

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि 35 ओवर की मैच गेंदबाजी उनके लिए अपनी लय वापस पाने के लिए काफी अच्छी है. और मुझे यकीन है कि दुबई के हालात कुलदीप के लिए अनुकूल होंगे. मैदान बड़े हैं. विकेट भी अनुकूल हो सकते हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि कुलदीप एशिया कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

भारत के पास तीन विशेषज्ञ गेंदबाज़ हैं - कुलदीप, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती - और अरुण ने कहा कि इनमें से किसी को भी बाहर करना मुश्किल होगा. "वरुण एक बेहतरीन टी20 गेंदबाज़ रहे हैं. वह एक तरह से मैच जिताने वाले गेंदबाज़ हैं. और कुलदीप यादव भी. और अक्षर पटेल बल्ले से भी बहुत कुछ लाते हैं." "तो, मुझे लगता है कि अक्षर को एक ऑलराउंडर के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा. और अगर विकेट थोड़े अनुकूल रहे, तो तीनों स्पिनरों को खिलाना एक अच्छा विचार होगा. क्योंकि हर एक की अपनी अलग विविधता है."

"उनके पास अनुभव है. और वे बहुत कुछ लेकर आते हैं... लेकिन ज़ाहिर है, पिच की स्थिति बहुत मायने रखेगी. अगर ऐसा होता है, तो उनमें से सिर्फ़ दो को चुनना बहुत मुश्किल होगा. तीनों को खिलाना बहुत लुभावना होगा," उन्होंने कहा.

सूर्य-गिल नेतृत्व संतुलन

कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल के बारे में, अरुण आशावान दिखे. "मुझे लगता है कि एक कप्तान के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वह किस तरह की कप्तानी और टीम में किस तरह की ऊर्जा लेकर आता है. और वह कैसे एक ऐसे नेता के रूप में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है जिसे अपने साथियों से भरपूर सम्मान मिले."

"मुझे लगता है कि सूर्यकुमार, मैंने उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में देखा है, लेकिन मैंने उन्हें एक कप्तान के रूप में नहीं देखा है. लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास पर्याप्त अनुभव है. वह एक विचारशील क्रिकेटर हैं और वह एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं."

अरुण ने कहा, "और जहां तक ​​शुभमन गिल के साथ इस रिश्ते की बात है, मुझे यकीन है कि वे साथ खेल चुके हैं. शुभमन अपनी ज़िम्मेदारियों को जानते हैं. वह एक युवा खिलाड़ी हैं जिनका भविष्य उज्ज्वल है. और मुझे लगता है कि वे एक-दूसरे की मदद ज़रूर करेंगे."

