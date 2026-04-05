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आईपीएल के बाद वैभव सूर्यवंशी को बड़ा इनाम देने की तैयारी में BCCI,, गौतम गंभीर के साथ मिलकर बनाया मास्टर प्लान

Now Vaibhav Suryavanshi will play Test matches. योजना यह है कि 64 क्रिकेटरों का चयन किया जाएगा जिन्हें बाद में 16-16 खिलाड़ियों की चार टीमों में बांटा जाएगा. प्रत्येक टीम को सीओई में चार-दिवसीय लाल गेंद के दो मैच खेलने का मौका मिलेगा

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आईपीएल के बाद वैभव सूर्यवंशी को बड़ा इनाम देने की तैयारी में BCCI,, गौतम गंभीर के साथ मिलकर बनाया मास्टर प्लान
BCCI and Gautam Gambhir Focus on Vaibhav Suryavanshi
  • बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने वीवीएस लक्ष्मण के नेतृत्व में लाल गेंद के लिए नई योजना तैयार की है
  • जून-जुलाई में अंतर-सीओई टूर्नामेंट में 25 वर्ष से कम उम्र के 64 युवा क्रिकेटर चार दिवसीय मैच खेलेंगे
  • योजना का उद्देश्य भारत की लाल गेंद की प्रतिभा को मजबूत करना और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना है
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BCCI's red-ball roadmap : न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर क्रमश: 2024 और 2025 में 5 टेस्ट मैच हारने के बाद बीसीसीआई के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (सीओए) ने वीवीएस लक्ष्मण के नेतृत्व में एक नयी योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे युवा खिलाड़ी जून-जुलाई में होने वाले अंतर-सीओई टूर्नामेंट में चार-दिवसीय लाल गेंद का मैच खेलेंगे.इस अंतर-सीओई टूर्नामेंट का उद्देश्य 25 साल से कम उम्र के 64 शीर्ष युवा क्रिकेटरों की पहचान करना और अगले दशक के लिए भारत की लाल गेंद की प्रतिभा को मजबूत बनाना है.

आईपीएल के बाद वैभव सूर्यवंशी पर फोकस करेगा बीसीसीआई

समझा जाता है कि सीओए से जुड़े सभी कोच और राष्ट्रीय चयनकर्ता (सीनियर, पाथवेज -भारत ए, भारत अंडर-23) और आयु-वर्ग (अंडर-19, अंडर-16) को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि बेंगलुरु में होने वाले अधिकांश हाई परफॉर्मेंस शिविर के दौरान अगले एक वर्ष तक उनका मुख्य फोकस लाल गेंद की प्रतिभा पूल को सही दिशा में लाने पर होगा ताकि निकट और दूर के भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

गौतम गंभीर के साथ मिलकर बनाया जाएगा मास्टर प्लान

बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘भारत इमर्जिंग टीम में केवल अंडर-25 खिलाड़ी शामिल होंगे और वे ‘शैडो टूर' के लिए भारत ए टीम का भी हिस्सा बनेंगे. यह रोडमैप सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर को पूरी जानकारी देते हुए तैयार किया जाएगा. ''

सूत्र ने कहा, ‘‘आईपीएल खत्म होने के बाद भारत अंडर-19 और एमर्जिंग (अंडर-25) दोनों टीम चार-दिवसीय मैच के लिए श्रीलंका का दौरा करेंगी. टीम का चयन अंतरा-सीओई टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. ''

64 क्रिकेटरों का चयन किया जाएगा

योजना यह है कि 64 क्रिकेटरों का चयन किया जाएगा जिन्हें बाद में 16-16 खिलाड़ियों की चार टीमों में बांटा जाएगा. प्रत्येक टीम को सीओई में चार-दिवसीय लाल गेंद के दो मैच खेलने का मौका मिलेगा और उन्हें मैच का उचित अभ्यास देने के लिए अलग-अलग तरह की पिचें उपलब्ध कराई जाएंगी.इनमें से 25 क्रिकेटरों को जूनियर चयन समिति चुनेगी जबकि 25 अन्य क्रिकेटरों का चयन सीनियर समिति द्वारा किया जाएगा.

इन 50 क्रिकेटरों के अलावा 14 अन्य खिलाड़ी वो होंगे जो आईपीएल का हिस्सा हैं. इनमें म्हात्रे, सूर्यवंशी और समीर रिजवी जैसे कुछ नाम शामिल हैं. यदि ये सभी खिलाड़ी फिट और उपलब्ध रहते हैं तो इनके शामिल होने से 64 खिलाड़ियों की यह सूची पूरी हो जाएगी.

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