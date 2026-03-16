FIFA World Cup 2026: फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच खेलने अमेरिका जाएगा ईरान! फेडरेशन बना रहा यह प्लान

एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (एएफसी) के अनुसार, उसे ईरान से उसकी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 से संभावित रूप से हटने के संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है. ईरान की भागीदारी को लेकर अटकलें तब शुरू हुईं जब अमेरिका द्वारा इजरायल के साथ मिलकर तेहरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान के खेल मंत्री ने कहा कि टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती. इन हमलों में कथित तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी.

एएफसी के महासचिव विंडसर जॉन ने कहा कि गवर्निंग बॉडी को सिर्फ यही बताया गया है कि ईरान अभी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की योजना बना रहा है. जॉन ने कुआलालंपुर में पत्रकारों से कहा,"यह एक बहुत ही भावुक पल है. हर कोई बहुत कुछ कह रहा है. आखिरकार, यह फेडरेशन को ही तय करना है कि वे खेलेंगे या नहीं, और आज की तारीख तक, फेडरेशन ने हमें बताया है कि वे वर्ल्ड कप में जा रहे हैं. वे हमारे सदस्य हैं, हम चाहते हैं कि वे खेलें. आप जानते हैं, उन्होंने क्वालीफाई किया है. इसलिए हमें उम्मीद है कि वे अपनी समस्याओं को, जो भी वे हों, सुलझा लेंगे और टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाएंगे."

आगामी फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा. ईरानी टीम पहले ही 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. तय शेड्यूल के अनुसार यह टीम अपने ग्रुप-स्टेज के दो मैच लॉस एंजिल्स में और एक मैच सिएटल में खेलेगी. उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया था कि ईरान को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि ट्रंप ने यह भी संकेत दिया था कि सुरक्षा कारणों से ऐसा करना शायद उचित न हो.

ईरानी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने इन टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी देश के पास फीफा की ओर से आयोजित किसी टूर्नामेंट में उन्हें हिस्सा लेने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है. अगर ईरान औपचारिक तौर पर टूर्नामेंट से हट जाता है, तो फीफा को जल्द से जल्द एक रिप्लेसमेंट टीम तलाशनी होगी.

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