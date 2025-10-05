INDW vs PAKW: 'कुछ मैच वैसे नहीं रहे...', टीम इंडिया से मिली हार के बाद मायूस पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना

Fatima Sana on Lose vs India; Muneeba Ali Run Out Controversy: भारत ने रविवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में 2025 महिला वनडे विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान पर 88 रनों की शानदार जीत के साथ महिला वनडे में अपना दबदबा कायम रखा. 247 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. क्रांति गौड़ ने 20 रन देकर 3 विकेट लिया और दीप्ति शर्मा 45 रन देकर 3 विकट लिया और पाकिस्तान को 43 ओवरों में 159 रनों पर ढेर कर दिया.

पाकिस्तान पहले 15 ओवरों में ही आवश्यक रन गति से पीछे रह गया, और सिदरा अमीन की 106 गेंदों पर 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी के बावजूद, वह इस कमी से कभी उबर नहीं पाया. उन्होंने 82 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी पारी के दौरान चार बार कैच भी छोड़े गए, लेकिन उन्हें बाकी बल्लेबाजों से ज़्यादा सहयोग नहीं मिला क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और सुनिश्चित किया कि अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनका अपराजेय रिकॉर्ड बरकरार रहे.

हार के बाद पाक कप्तान फातिमा सना ने कहा

मुझे लगता है कि शुरुआत में पावरप्ले में हम बहुत सारे रन दे देते हैं और कुछ अतिरिक्त रन गंवा देते हैं और डेथ ओवरों में भी हम कुछ अतिरिक्त रन गंवा देते हैं. जब मैं गेंदबाजी करता हूं, तो ऐसा लगता है कि गेंद सीम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि डैनी सीमिंग या स्विंग को लेकर थोड़ी उलझन में है, इसलिए मैं उसे लगातार बताता रहता हूं, अगले मैच में वह ठीक रहेगी. लक्ष्य के बारे में सवाल पर सना ने कहा, नहीं, अगर हम उन्हें 200 के अंदर रोक दें, तो यह हमारे लिए भी एक अच्छा स्कोर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर भी कुछ रन गंवा देंगे.

लक्ष्य का पीछा करने की रणनीति पर जवाब देते हुए फातिमा सना ने कहा, 'मुझे अब भी लगता है कि आज की बल्लेबाजी लाइनअप अच्छी है क्योंकि वे शीर्ष 5 में पूरी तरह से बल्लेबाज हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें बल्लेबाजी में और बेहतर प्रदर्शन करना होगा. कुछ मैच वैसे नहीं रहे जैसे आप चाहते थे और टूर्नामेंट में अभी बहुत कुछ करना बाकी है. मुझे लगता है कि आपको खुद को परखने की ज़रूरत है क्योंकि बल्लेबाजी में हमें लंबी साझेदारियों की ज़रूरत होती है और बस मैदान पर रहकर परिस्थितियों का आकलन करके उन्हें अपने अनुकूल बनाना होता है.

सिदरा अमीन के बारे में उन्होंने कहा, वह हमारी टीम की मुख्य खिलाड़ी है और वह बहुत मेहनती है, इसलिए अल्लाह मदद करे, इसलिए उम्मीद है कि वह अगले मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी.



(IANS इनपुट के साथ)